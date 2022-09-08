В Тюмени на проект благоустройства экопарка «Затюменский» выделили 15 млн рублей

Благоустройством берега займутся застройщики «ЭНКО» и «Страна Девелопмент».Напомним, что одна из них строит ЖК «Европейский берег» на улице Профсоюзной, а вторая — ЖК «Айвазовский» в районе моста на улице Мельникайте. Предполагается, что две компании объединят силы, чтобы облагородить несколько километров набережной Туры.