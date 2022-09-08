В Тюмени на проект благоустройства экопарка «Затюменский» выделили 15 млн рублей

В настоящий момент комиссия определяет подрядчика. Организация должна подготовить проект благоустройства территории и размещения нескольких строений.
«Выполнение работ по разработке проектной документации на благоустройство территории, прилегающей к „Лесопарк Затюменский“ (2 этап)»,сообщается на сайте Госзакупки.
В парке появятся хоккейный корт, поле для мини-футбола, амфитеатр, административное здание и кофейня.
Стоит отметить, что в июле на сайте Госзакупок прошел аукцион на право выполнения работ по содержанию дорог, мест общего пользования и зелёных насаждений в «Лесопарке Затюменский». Работы по контракту будет выполнять компания «ТОДЭП» за 681 млн рублей.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени крупные застройщики планируют провести реконструкцию нескольких километров набережной Туры. Благоустроить берег реки планируется в заречной части областной столицы. Это связанно со строительством новых ЖК в этой части города.
Благоустройством берега займутся застройщики «ЭНКО» и «Страна Девелопмент».Напомним, что одна из них строит ЖК «Европейский берег» на улице Профсоюзной, а вторая — ЖК «Айвазовский» в районе моста на улице Мельникайте. Предполагается, что две компании объединят силы, чтобы облагородить несколько километров набережной Туры.