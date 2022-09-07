Тюменка смогла отсудить жилье у администрации города

Светлане Кейб с супругом удалось выиграть суд, где они выступали против департамента имущественных отношений.
Для того, чтобы отстоять свое право на проживание в комнате и последующую ее приватизацию, пришлось оперативно найти двух свидетелей, проживавших в этом же общежитии и старого коменданта.
«Самым сложным было собрать свидетелей. Первый раз суд был перенесён из-за нашего встречного иска, где мы просили признать нас законными представителями жилья и обязать департамент заключить с нами договор социального найма. Также на первом заседании отсутствовал прокурор, а он обязан был присутствовать, так как вопрос касался выселения не только нас с супругом, но и несовершеннолетнего ребенка, который там прописан. И свидетели были не довольны, что им ещё раз придётся выделять время для нас»,поделилась Светлана Кейб.
Напомним, что выселить супругов из комнаты решили после того, как они собрались приватизировать свое жилье.
Супружеская пара хотела взять жилье в собственность, обратившись в департамент имущественных отношений, где их попросили предоставить множество необходимых документов.
Но пока супруги их собирали, в департаменте решили, что пара живет в комнате незаконно и они должны освободить ее.
В конце мая, департамент направил Светлане письмо с соответствующим требованием.
Почему в администрации решили, что пара не должна занимать эту жилплощадь? Причиной тому стала магия чисел или мелкая ошибка в документах 20-летней давности.
Согласно имеющемуся у супругов ордеру, комната № 125 была выдана в 1998-м мужу Светланы Кейб текстильной корпорацией «Кросно». И комендант, работавший в то время в этом общежитии, проводил мужчину в ту самую комнату.
Но департамент же апеллирует тем, что в 1998-м году супруг Светланы въехал в комнату под номером 225. Ведь только после технической инвентаризации в 2001-м году, комната получила № 125.
А значит в 1998-м году мужчина занял не свое место, где сейчас и проживает с женой.
«По данным технического обследования от 20.02.2001 установлено, что жилой комнате, ранее значившейся жилым помещением № 225, присвоен № 125 по результатам технического обследования 20.02.2001. Следовательно, на дату выдачи ордера № 32 от 12.03.1998 спорное жилое помещение не могло иметь нумерацию — к. 125. В соответствии со ст. ст. 49, 51, 52 и 57 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее — ЖК РФ) жилые помещения муниципального жилищного фонда предоставляются гражданам по договорам социального найма на основании решения органа местного самоуправления», гласило письмо департамента.
В таком случае, документов на жилье Светлана и ее муж иметь не могут, а потому не смогут его приватизировать, да еще и обязаны освободить жилплощадь. А в этой комнате также прописан сын супруга Светланы от предыдущего брака.
Возмутившись неожиданным решением сотрудников департамента, Светлана с мужем обратились в суд.
«В ходе заседания прокурор задавала вопросы представителю департамента, но ни на один из них ответов не было, он просто говорил, мол, «я не знаю»». Это было смешно», рассказывает Светлана.
Помочь семейной паре тогда вызвался юрист Роман Матвеев, он уже тогда знал, что переадресация не может являться основанием для выселения.
Суд с этой точкой зрения согласился и решение департамента о выселении и незаконном проживании признал недействительным.
«Судья вынесла решение обязать департамент заключить с Вовой договор социального найма с последующей приватизацией и оставить законными представителями его двоих сыновей», сообщает девушка.
Отметим, что все эти судебные разбирательства тянулись полгода.
«Все наши телодвижения были вознаграждены, но нервы на пределе были и седых волос прибавилось на голове», делится впечатлениями Светлана.