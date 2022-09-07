Тюменка смогла отсудить жилье у администрации города

«Самым сложным было собрать свидетелей. Первый раз суд был перенесён из-за нашего встречного иска, где мы просили признать нас законными представителями жилья и обязать департамент заключить с нами договор социального найма. Также на первом заседании отсутствовал прокурор, а он обязан был присутствовать, так как вопрос касался выселения не только нас с супругом, но и несовершеннолетнего ребенка, который там прописан. И свидетели были не довольны, что им ещё раз придётся выделять время для нас»,поделилась Светлана Кейб.