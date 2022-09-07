Студенты ТИУ попробовали себя в роли энергетиков на учебном полигоне СУЭНКО

Познакомил ребят с тонкостями работы энергетиков и провёл экскурсию заместитель главного инженера Сергей Потапов.
На полигоне расположены макеты распределительных сетей с опорами различного исполнения, трансформаторная подстанция, линий электропередачи — разумеется, все конструкции не подключены к электричеству и полностью безопасны. Они позволяют учащимся познакомиться с тем, чем предстоит работать в будущем: оборудование на полигоне воссоздаёт условия, максимально приближенные к реальным.
«Полигон всё время находится в развитии, здесь регулярно появляются новые макеты. Сейчас вы можете детально рассмотреть, как устроено оборудование — на полигоне оно абсолютно безопасно. Запомните: в реальной жизни прикасаться к нему нельзя»,сообщил студентам Сергей Анатольевич.
Студенты (а это учащиеся по специальностям Мехатроника и робототехника, Электроэнергетика и электротехника, Приборостроение) с интересом погрузились в изучение «внутренностей» ЛЭП и других макетов, делали фото на память. Экскурсия на полигон стала первой в новом учебном году: такие выезды будут регулярными для учащихся тюменских образовательных учреждений.
В заключение встречи Сергей Потапов пожелал студентам успешно определиться с выбором будущей специальности и кратко рассказал о преимуществах работы в СУЭНКО.
Отметим, что Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче проводится с 2016 года в различных регионах России. На протяжении шести лет СУЭНКО является партнёром мероприятия.