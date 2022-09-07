Студенты ТИУ попробовали себя в роли энергетиков на учебном полигоне СУЭНКО

Студенты (а это учащиеся по специальностям Мехатроника и робототехника, Электроэнергетика и электротехника, Приборостроение) с интересом погрузились в изучение «внутренностей» ЛЭП и других макетов, делали фото на память. Экскурсия на полигон стала первой в новом учебном году: такие выезды будут регулярными для учащихся тюменских образовательных учреждений.