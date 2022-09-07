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Студенты ТИУ попробовали себя в роли энергетиков на учебном полигоне СУЭНКО

7 сентября 11:53
Фото: СУЭНКО
В начале сентября учащиеся Тюменского Индустриального университета попробовали себя в роли опытных энергетиков. В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче студенты второго курса побывали на учебно-тренировочном полигоне АО «СУЭНКО» в посёлке Винзили.

Познакомил ребят с тонкостями работы энергетиков и провёл экскурсию заместитель главного инженера Сергей Потапов.

На полигоне расположены макеты распределительных сетей с опорами различного исполнения, трансформаторная подстанция, линий электропередачи — разумеется, все конструкции не подключены к электричеству и полностью безопасны. Они позволяют учащимся познакомиться с тем, чем предстоит работать в будущем: оборудование на полигоне воссоздаёт условия, максимально приближенные к реальным.

Фото: СУЭНКО

«Полигон всё время находится в развитии, здесь регулярно появляются новые макеты. Сейчас вы можете детально рассмотреть, как устроено оборудование — на полигоне оно абсолютно безопасно. Запомните: в реальной жизни прикасаться к нему нельзя»,сообщил студентам Сергей Анатольевич.

Студенты (а это учащиеся по специальностям Мехатроника и робототехника, Электроэнергетика и электротехника, Приборостроение) с интересом погрузились в изучение «внутренностей» ЛЭП и других макетов, делали фото на память. Экскурсия на полигон стала первой в новом учебном году: такие выезды будут регулярными для учащихся тюменских образовательных учреждений.

Фото: СУЭНКО

В заключение встречи Сергей Потапов пожелал студентам успешно определиться с выбором будущей специальности и кратко рассказал о преимуществах работы в СУЭНКО.

Отметим, что Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче проводится с 2016 года в различных регионах России. На протяжении шести лет СУЭНКО является партнёром мероприятия.

#Новости#Юлия Николаева#Общество
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