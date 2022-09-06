В тюменском селе сгорел жилой дом

Общая площадь охваченной огнем территории составила 36 квадратных метров. Причины возникновения огня выясняются, сообщили в противопожарной службе Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня в четвертом часу утра в областной столице произошел пожар в центре города. На улице Максима Горького сгорели два дома. Также пострадали два автомобиля, в том числе иномарка. Общая площадь пожара составила более 150 квадратных метров.
«Полностью сгорела правая сторона дома. Выгорело все внутри здания. Дом находится в нежилом состоянии», сообщила на своей странице ВК жительница пострадавшего от огня жилья.