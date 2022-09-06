В тюменском селе сгорел жилой дом

Жилой дом сгорел накануне вечером в селе Антипино. Пожар начался в 21:38. На место ЧП были направлены четыре единицы техники и двенадцать человек личного состава МЧС. Во время пожара никто не пострадал, но дом и хозяйственные постройки выгорели полностью.

Общая площадь охваченной огнем территории составила 36 квадратных метров. Причины возникновения огня выясняются, сообщили в противопожарной службе Тюменской области. Ранее «Наш Город» писал, что сегодня в четвертом часу утра в областной столице произошел пожар в центре города. На улице Максима Горького сгорели два дома. Также пострадали два автомобиля, в том числе иномарка. Общая площадь пожара составила более 150 квадратных метров. «Полностью сгорела правая сторона дома. Выгорело все внутри здания. Дом находится в нежилом состоянии», сообщила на своей странице ВК жительница пострадавшего от огня жилья.