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Копал картошку и пил водку: в Тюменской области поймали пьяного водителя мотоблока

5 сентября 07:12
Фото: ГИБДД по Тюменской области
Полсотни автовладельцев в состоянии алкогольного опьянения поймали в первые выходные осени инспекторы ГИБДД на тюменских дорогах. Самую юную водительницу задержали за пьяное вождение в Тюмени на улице Республики. 16-летняя девушка каталась с друзьями по городу на ВАЗ2110.

На место происшествия была вызвана мама подростка. Проходить процедуру освидетельствования девочка отказалась. На нее составлен административный протокол, который в ближайшее время направят в суд.

Еще одного любителя «выпить за рулем» сотрудники полиции остановили в поселке Туртас. 66-летний водитель мотоблока, как выяснилось, употреблял водку во время выкапывания картошки. Когда работа была закончена — он сел за руль и направился в сторону дома. Алкотестер показал 0,75 мг алкоголя.

Теперь пожилого мужчину ждет уголовная ответственность, поскольку пьяным за рулем его ловят уже во второй раз.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Ялуторовске инспекторы ГИБДД задержали нетрезвого 30-летнего водителя. Молодой человек решил довезти друзей до бара, несмотря на то, что до этого употреблял водку с пивом.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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