Копал картошку и пил водку: в Тюменской области поймали пьяного водителя мотоблока

На место происшествия была вызвана мама подростка. Проходить процедуру освидетельствования девочка отказалась. На нее составлен административный протокол, который в ближайшее время направят в суд.
Еще одного любителя «выпить за рулем» сотрудники полиции остановили в поселке Туртас. 66-летний водитель мотоблока, как выяснилось, употреблял водку во время выкапывания картошки. Когда работа была закончена — он сел за руль и направился в сторону дома. Алкотестер показал 0,75 мг алкоголя.
Теперь пожилого мужчину ждет уголовная ответственность, поскольку пьяным за рулем его ловят уже во второй раз.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Ялуторовске инспекторы ГИБДД задержали нетрезвого 30-летнего водителя. Молодой человек решил довезти друзей до бара, несмотря на то, что до этого употреблял водку с пивом.