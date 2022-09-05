Копал картошку и пил водку: в Тюменской области поймали пьяного водителя мотоблока

Еще одного любителя «выпить за рулем» сотрудники полиции остановили в поселке Туртас. 66-летний водитель мотоблока, как выяснилось, употреблял водку во время выкапывания картошки. Когда работа была закончена — он сел за руль и направился в сторону дома. Алкотестер показал 0,75 мг алкоголя.