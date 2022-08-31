Суд оставил без изменения приговор продавцу контрафактных «Родников Сибири»

Ранее «Наш Город» писал, что в суд над Ниджатом Наврузовым состоялся в мае этого года. Установлено, что он с 1 декабря 2021 года по 7 января 2022 года продавал «паленый» алкоголь под этикетками «Родники Сибири» и «Царская охота» в одной из торговых точек на улице Рижской в Тюмени. По вине мужчины погибли пять покупателей водки.