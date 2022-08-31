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Суд оставил без изменения приговор продавцу контрафактных «Родников Сибири»

31 августа 08:00
Фото: 1Mi
Тюменский суд оставил без изменения приговор, вынесенный одному из торговцев контрафактным алкоголем. Ниджат Наврузов, осужденный на пять с половиной лет колонии, ранее подал апелляционную жалобу. Мужчина посчитал, что ему вынесено чрезмерно жесткое наказание.

Адвокат Наврузова отметил в апелляции, что торговец не знал о том, что алкоголь является контрафактным и опасен для здоровья. Однако суд апелляционной инстанции жалобы не удовлетворил, а приговор оставил без изменения.

Ранее «Наш Город» писал, что в суд над Ниджатом Наврузовым состоялся в мае этого года. Установлено, что он с 1 декабря 2021 года по 7 января 2022 года продавал «паленый» алкоголь под этикетками «Родники Сибири» и «Царская охота» в одной из торговых точек на улице Рижской в Тюмени. По вине мужчины погибли пять покупателей водки.

Всего от отравления контрафактной водкой под марками «Родники Сибири» и «Царская охота» в Тюмени скончались девять человек. К уголовной ответственности привлечены 14 торговцев.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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