В тюменском центре «Родник» для реабилитации детей с ОВЗ применяют новые методики

Механотерапия — один из видов лечебной физкультуры. Современные аппараты имеют огромные возможности, позволяя пациенту пассивно и очень точно совершать движения, которые он не смог бы выполнить собственными силами. Это очень важно при таких заболеваниях, как ДЦП, когда необходимо мягко и циклично восстанавливать объем движений тела.