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В тюменском центре «Родник» для реабилитации детей с ОВЗ применяют новые методики

28 августа 09:27
Фото: Департамент социального развития Тюменской области
В тюменском реабилитационном центре «Родник» успешно используются самые разнообразные методы реабилитации детей с ОВЗ и инвалидностью. Один из них — аппарат механотерапии. О новой методике рассказали в департаменте социального развития Тюменской области.

Механотерапия — один из видов лечебной физкультуры. Современные аппараты имеют огромные возможности, позволяя пациенту пассивно и очень точно совершать движения, которые он не смог бы выполнить собственными силами. Это очень важно при таких заболеваниях, как ДЦП, когда необходимо мягко и циклично восстанавливать объем движений тела.

В своей практике центр использует механотерапевтическое оборудование «ОРМЕД-релакс» — это установка для вибрационно-теплового роликового массажа. Профессиональное физиотерапевтическое оборудование, созданное для лечения и профилактики заболеваний позвоночника. Ролики массируют мышцы вдоль позвоночника, расслабляя их, заставляя позвонки отодвигаться друг от друга. Тепло и вибрация дают дополнительный расслабляющий эффект.

«Происходит выпрямление и растяжение позвоночника, устраняются мышечный спазм, защемления сосудисто-нервного пучка, восстановливается нормальная мобильность позвонков и т. д. Оборудование универсально, позволяет индивидуально настроить все параметры, подходит для детей разного возраста. Методика отлично сочетается с массажем, физиотерапевтическими процедурами»,пояснили в Центре.

Также напомним, в Тюменской области реализуется инновационный социальный проект «Реабилитация онлайн» — для родителей детей-инвалидов с нарушениями зрения и сенсорными нарушениями. Комплексная онлайн-поддержка включает консультацию специалистов разного профиля (психологов, реабилитологов, дефектологов, логопедов).

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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