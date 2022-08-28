На форуме «ProДФО» рассказали об инвестировании в малый бизнес

По словам Валерия Золотухина, индекс ведущих компаний (к примеру, S&P 500) повышается на 7% в течение года. Если вкладывать средства в них, можно и за всю жизнь не приумножить капитал в 10 раз. Инвестируя же в компании малого бизнеса, реально за восемь лет увеличить вложения в сто раз.