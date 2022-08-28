На форуме «ProДФО» рассказали об инвестировании в малый бизнес

На мероприятии, состоявшемся 26 августа, эксперт рассказал, что темпы роста компаний малого и среднего бизнеса порой превышают индекс крупнейших мировых компаний. Об этом пишет eaomedia.ru.
По словам Валерия Золотухина, индекс ведущих компаний (к примеру, S&P 500) повышается на 7% в течение года. Если вкладывать средства в них, можно и за всю жизнь не приумножить капитал в 10 раз. Инвестируя же в компании малого бизнеса, реально за восемь лет увеличить вложения в сто раз.
Однако нужно ещё правильно определить выгодные для инвестирования компании малого бизнеса. Главный критерий выбора ‑ стабильный и интенсивный рост прибыли, успешность основателя и его команды. Также важно оценить стадию реализации проекта. Компания должна иметь положительную предысторию, преодолеть начальный этап, так называемую «долину смерти».
Эксперт уточнил, что перспективные компании малого бизнеса развиваются стремительно, показывая рост на 50–100%, а иногда и выше в течение многих лет. Так, «Додо Пицца» некогда в течение семи лет подряд удваивала прибыль. Именно на такие показатели должен ориентироваться бизнес, чтобы привлечь инвестора.
Спикер рекомендовал компаниям малого бизнеса наряду с привлечением инвестиций использовать кредиты и господдержку. Валерий Золотухин уверен, что лучший вариант – это задействование долевого, долгового капитала и субсидий.
Используя долевой капитал, нужно подбирать компетентных инвесторов, имеющий большой бизнес-опыт.