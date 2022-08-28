Инспекторы ГИБДД проведут с тюменскими школьниками уроки дорожной безопасности

Со своей стороны сотрудники ГИБДД не только проведут с детьми уроки дорожной безопасности, но и, в помощь родителям, сделают наглядные «дорожные шпаргалки», которые взрослые смогут ежедневно отправлять детям в мессенджерах. Эти призывы будут размещены в родительских чатах, для их последующего использования.