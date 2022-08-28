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Инспекторы ГИБДД проведут с тюменскими школьниками уроки дорожной безопасности

28 августа 12:43
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
Сотрудники тюменской Госавтоинспекции накануне нового учебного года активизировали профилактическую работу по обеспечению безопасности детей на дорогах. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Тюменской области.

Госавтоинспекторы рекомендуют родителям повторить вместе с детьми правила дорожной безопасности, даже если они уверены, что их ребенок все знает и ведет себя на дорогах осторожно.

Важно объяснить ребенку приоритет регулируемого пешеходного перехода перед нерегулируемым, почему нельзя бежать через дорогу и пользоваться во время перехода проезжей части наушниками и телефоном.

Со своей стороны сотрудники ГИБДД не только проведут с детьми уроки дорожной безопасности, но и, в помощь родителям, сделают наглядные «дорожные шпаргалки», которые взрослые смогут ежедневно отправлять детям в мессенджерах. Эти призывы будут размещены в родительских чатах, для их последующего использования.

В правительстве региона напомнили, что в этом году на дорогах Тюменской области ранены 284 ребенка, двое детей погибли, это не намного меньше, чем годом ранее. Каждый четвертый пострадавший ребенок — пешеход, каждый второй — пассажир автомобиля.

В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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