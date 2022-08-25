Драка на Лесобазе между подростками и взрослым мужчиной закончилась поножовщиной

По какой причине произошла потасовка — неизвестно. На видео продемонстрированы лишь невнятные выкрики женщины за кадром и драка между мужчинами, завершившаяся ударом в спину ножом. По словам очевидцев, раненый мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
«Наш Город» направил запрос в УМВД Тюменской области. Также ожидаются комментарии департамента здравоохранения региона по поводу состояния здоровья пострадавшего.
Ранее «Наш Город» писал, что на Лесобазе подростки организовали тренировки по уличным боям на территории рядом с переправой. У некоторых местных жителей такой вид единоборств по какой-то причине вызвал возмущение.