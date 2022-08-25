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Драка на Лесобазе между подростками и взрослым мужчиной закончилась поножовщиной

25 августа 07:25
Фото: 1Mi
Один из самых криминальных районов Тюмени вновь стал героем социальных сетей. Накануне здесь между подростками и двумя взрослыми людьми произошел конфликт, закончившийся ножевым ранением. Видеоролик с дракой на Лесобазе опубликовали в сообществе ЧС Тюмень.

По какой причине произошла потасовка — неизвестно. На видео продемонстрированы лишь невнятные выкрики женщины за кадром и драка между мужчинами, завершившаяся ударом в спину ножом. По словам очевидцев, раненый мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Наш Город» направил запрос в УМВД Тюменской области. Также ожидаются комментарии департамента здравоохранения региона по поводу состояния здоровья пострадавшего.

Ранее «Наш Город» писал, что на Лесобазе подростки организовали тренировки по уличным боям на территории рядом с переправой. У некоторых местных жителей такой вид единоборств по какой-то причине вызвал возмущение.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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