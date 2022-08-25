Драка на Лесобазе между подростками и взрослым мужчиной закончилась поножовщиной

По какой причине произошла потасовка — неизвестно. На видео продемонстрированы лишь невнятные выкрики женщины за кадром и драка между мужчинами, завершившаяся ударом в спину ножом. По словам очевидцев, раненый мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.