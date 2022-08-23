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Тюменская объездная встала в многокилометровой пробке. Пострадали два ребенка

23 августа 09:05
Фото: «НашГород»
В Тюмени на объездной дороге (в сторону улицы Ямской) образовалась огромная пробка. По данным 2GIS, ее длина составляет более трех километров. А причиной затора стала авария на пересечении окружной дороги и улицы Авторемонтной.
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Тюмень

В областной ГИБДД «Нашему городу» сообщили, что в результате аварии с двумя машинами, произошедшей на объездной, пострадали две девочки, одной из них пять, другой — шесть.

Они получили легкие травмы, госпитализация детям не понадобилась.

Сейчас, пока участники ДТП выясняют кто прав, а кто виноват, их машины перекрывают проезд для других участников дорожного движения. А потому пока неизвестно, когда пробка рассосется.

Фото: 2ГИС

Сотрудники ГИБДД еще разбираются в обстоятельствах аварии.

Ранее «Наш город» писал о том, как в результате ДТП перевернулась машина. Эта авария произошла на Старотобольском тракте сегодня в середине дня. В результате столкновения автомобилей ГАЗель и Toyota Vitz пострадала девушка.

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