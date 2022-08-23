Тюменская объездная встала в многокилометровой пробке. Пострадали два ребенка

В областной ГИБДД «Нашему городу» сообщили, что в результате аварии с двумя машинами, произошедшей на объездной, пострадали две девочки, одной из них пять, другой — шесть.
Они получили легкие травмы, госпитализация детям не понадобилась.
Сейчас, пока участники ДТП выясняют кто прав, а кто виноват, их машины перекрывают проезд для других участников дорожного движения. А потому пока неизвестно, когда пробка рассосется.
Сотрудники ГИБДД еще разбираются в обстоятельствах аварии.
Ранее «Наш город» писал о том, как в результате ДТП перевернулась машина. Эта авария произошла на Старотобольском тракте сегодня в середине дня. В результате столкновения автомобилей ГАЗель и Toyota Vitz пострадала девушка.