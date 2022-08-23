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Специалисты Росприроднадзора выявили слив жидких отходов в приток реки Ишим

23 августа 12:47
Фото: 1Mi
Ишимский активист и блогер Владимир Воронин 23 августа опубликовал ответ тюменского Росприроднадзора по факту слива нечистот в реку Дятли (приток реки Ишим) с ДСОЛ «Дружба».

В письме № 03-18210 от 22 августа указано, что «факт, указанный в обращении, подтвердился, а именно: установлен слив жидких неканализационных отходов в приток реки Дятли (Ишимский район, деревня Синицына)». В ведомстве усматривают признаки причинения вреда окружающей среде. Все результаты проверки направлены в Ишимскую межрайонную прокуратуру.

Фото: Владимир Воронин

На данный момент продолжается исследование образцов почвы, которые были собраны в районе реки Дятли 12 августа. В случае превышения показателей загрязняющих веществ специалисты произведут расчёт размера вреда окружающей среде.

В начале августа «Наш город» сообщал, что из туалетов детского лагеря «Дружба» отходы стекают в реку. На территории располагается несколько корпусов, в каждом из которых по несколько санузлов.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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