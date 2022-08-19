Тюменский «ТОДЭП» только на покупку шин для спецтехники потратит 100 млн рублей

Размеры от R15 до R22, средняя цена на каждый объект составит почти 34 000 рублей. Шины, приобретаемые по данной закупке, будут использоваться для частичной замены на осях. Примерная стоимость за единицу продукции в приложениях к закупке не указана, организация ждёт предложений от частных компаний.