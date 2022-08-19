Тюменский «ТОДЭП» только на покупку шин для спецтехники потратит 100 млн рублей

Цена контракта определена исходя из сопоставимых рыночных цен.
Размеры от R15 до R22, средняя цена на каждый объект составит почти 34 000 рублей. Шины, приобретаемые по данной закупке, будут использоваться для частичной замены на осях. Примерная стоимость за единицу продукции в приложениях к закупке не указана, организация ждёт предложений от частных компаний.
Стоит отметить, что после ухода мировых производителей шин с рынка РФ, дефицита не наблюдается. Между тем, цены на продукцию взлетели на 20-50%. Эксперты отмечают, что резко сократилось предложение дорогих шин марок, как Michelin, Nokian, Bridgestone.