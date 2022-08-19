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Пропавшего месяц назад тюменца нашли мертвым

19 августа 06:46
Фото: ПО «Белая сова»
В Тюменской области завершены поиски пропавшего почти месяц назад 59-летнего Владимира Рулева. Тюменец найден мертвым, сообщили сегодня утром волонтеры поискового отряда «Белая Сова — Тюмень».

Владимир Рулев ушел из дома 23 июля и после этого перестал выходить на связь с родными. Сегодня стало известно о его смерти. При каких обстоятельствах погиб тюменец — информации нет.

Ранее «Наш Город» писал, что в Исетском районе успешно завершились поиски двух пропавших девушек 14 и 17 лет. Их обнаружили спустя двое суток. В настоящее время они находятся дома.

На данный момент продолжаются поиски 46-летнего Сергея Булыгина. Последний раз родные видели его 7 августа в компании неизвестного мужчины. После исчезновения Сергей несколько раз выходил на связь с семьей. По словам близких Сергея, в телефонном разговоре он сообщил им о том, что его избили и он находится в лесу.

Поиски тюменца продолжаются.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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