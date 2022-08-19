Пропавшего месяц назад тюменца нашли мертвым

На данный момент продолжаются поиски 46-летнего Сергея Булыгина. Последний раз родные видели его 7 августа в компании неизвестного мужчины. После исчезновения Сергей несколько раз выходил на связь с семьей. По словам близких Сергея, в телефонном разговоре он сообщил им о том, что его избили и он находится в лесу.