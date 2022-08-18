Экономить нельзя тратить: Тюменцы стали более практичными в оплате за связь

С января 2022 года количество пользователей услуги кешбэк увеличилось на 70 процентов. Тюменцы стали больше ценить возможность получать баллы за использование услуг связи, банковских сервисов, покупок в магазинах партнеров, зарегистрировавшись в программе МТС Cashback. Тратят его в большинстве своем для оплаты покупок смартфонов и аксессуаров в салонах компании.
Вторым по популярности среди тюменцев стал сервис по блокировке спам-звонков, позволяющий ограничить нежелательные входящие вызовы. С начала года количество пользователей сервиса выросла на треть. На третьем месте — MTS Music, МТС Библиотека, облачное хранилище с динамикой роста спроса на 10-15 процентов.
Если абонент хочет иметь доступ к максимальному набору цифровых услуг, чаще всего он подписывается на МТС Premium. Помимо информационных и развлекательных сервисов, пользователи получают в этом случае еще и приоритетное обслуживание в салонах, банках и контактном центре МТС. В целом, подписка на МТС Premium позволяет экономить почти в два раза на связь по сравнению с тем, если платить за каждый сервис по отдельности.
«Мы наблюдаем устойчивую тенденцию к грамотному планированию трат на цифровые услуги. Тюменцы стали более практичными, предпочитая на выгодных условиях пользоваться необходимым набором сервисов в „пакете“. Например, горожане стали гораздо чаще подключать подписку МТС Premium, чем полгода назад: количество пользователей выросло на 50 процентов. И мы со своей стороны делаем все, чтобы максимально широко и качественно закрывать потребности наших абонентов, делая их жизнь еще более комфортной», прокомментировала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.