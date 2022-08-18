Экономить нельзя тратить: Тюменцы стали более практичными в оплате за связь

Если абонент хочет иметь доступ к максимальному набору цифровых услуг, чаще всего он подписывается на МТС Premium. Помимо информационных и развлекательных сервисов, пользователи получают в этом случае еще и приоритетное обслуживание в салонах, банках и контактном центре МТС. В целом, подписка на МТС Premium позволяет экономить почти в два раза на связь по сравнению с тем, если платить за каждый сервис по отдельности.