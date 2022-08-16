Десятки волонтеров отряда «ЛизаАлерт» ищут пропавших тюменцев

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области завершены поиски двух подростков, пропавших в Исетском районе 14 августа. 14-летняя и 17-летняя девочки найдены и в настоящий момент находятся дома. По данным ПО «Белая Сова», уже более недели длятся поиски 46-летнего Сергея Булыгина, ушедшего из дома 7 августа. По словам родственников мужчины, когда они видели его в последний раз, он ушел с кем-то на встречу.