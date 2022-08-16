Десятки волонтеров отряда «ЛизаАлерт» ищут пропавших тюменцев

В настоящий момент отряд насчитывает 83 волонтёра. Некоторые из них осматривают местность, другие отвечают на звонки и сообщения в соцсетях. «Информационный поиск» идёт в основном в официальной группе в ВК и через телефон горячей линии. Подобным образом разыскивают взрослых. Стариков, детей и пенсионеров нужно искать на улице.
Большие сложности возникают в розыске грибников и тех, кто ушел в лес. В этом случае нужно много людей. Важное правило в подобных случаях — оставаться на месте.
В поисковом отряде действуют картографы — они составляют карту места поисков. Территорию поисков осматривают с БПЛА. Есть в тюменском отряде конное направление, но наездников пока не хватает.
«Гораздо удобнее исследовать участок, если территория большая. Лошадь идет быстрее, и обзор шире. Например, чтобы прочесать огромное поле понадобится 15 человек и несколько часов. Обойти эту же площадь могут три лошади с тремя наездниками»,отметил представитель ПО «ЛизаАлерт» Станислав Башмаков.
Операторы поисковиков работают не реже раза в неделю. Они следуют определённому алгоритму и часть звонков отсеивают. Однажды им позвонил шутник и просил найти кенгуру.
Волонтёры могут пострадать при розыске людей, здесь важно соблюдать безопасность. Поисковики собирают дома тревожный чемоданчик, он может быстро пригодиться, если ситуация сложная.
За три года в ПСО «ЛизаАлерт» Тюменской области поступило 662 заявки на поиск. 432 человека нашли живыми, 61 — погибшим. Не удалось найти 42 жителей региона. Отряд занимается поиском людей не только на территории Тюменской области. Добровольцы отправляются на помощь и в соседние субъекты, где нет отрядов или их численность меньше.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области завершены поиски двух подростков, пропавших в Исетском районе 14 августа. 14-летняя и 17-летняя девочки найдены и в настоящий момент находятся дома. По данным ПО «Белая Сова», уже более недели длятся поиски 46-летнего Сергея Булыгина, ушедшего из дома 7 августа. По словам родственников мужчины, когда они видели его в последний раз, он ушел с кем-то на встречу.