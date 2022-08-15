В Утяшево загорелась пилорама и тяжелая техника

Около Тюмени 15 августа в Утяшево примерно в 15:40 загорелась пилорама, сообщается в паблике «Типичная Тюмень». На территории организации много деревянных сооружений и тяжелая техника (экскаватор и погрузчик). На место ЧП вызвали спасателей МЧС.

Примерная площадь возгорания около 50 кв. м., о пострадавших не сообщается. Дым от пожара можно было увидеть за 1,5 километра от места инцидента. «Пожарники уже подъехали, работа у них сложная. Сейчас поливают»сообщил подписчик паблика «ЧС Тюмень». Ущерб от возгорания значительный, причины инцидента ещё предстоит выяснить. В 17:49 представители МЧС соообщили, что пожар произошел «в деревообрабатывающем цехе размерами 15×80 м. арочного типа, по адресу: г. Тюмень, мкр. Утяшево, ул. Еловая, д. 7, к. 1». На месте работают 9 единиц техники. Ранее «Наш город» сообщал, что тюменская прокуратура проверит информацию о возгорании в частном пансионате для престарелых «Комфорт». Материалы по теме Областная прокуратура проверит публикацию в СМИ о пожаре в пансионате «Комфорт»