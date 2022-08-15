Тюменским предпринимателям Сбер выдал порядка 200 млн рублей по программе Минсельхоза

«Сельскохозяйственное производство играет важную социально-экономическую роль в Тюменской области. У нас относительно большой объем производимой продукции, реализуемой не только внутри региона, но и за его пределами. Развитие и эффективное функционирование агропромышленного комплекса зависит от многих факторов, в том числе и от получаемой государственной поддержки. Среди клиентов Западно-Сибирского отделения Сбербанка программа Минсельхоза пользуется большим спросом. Поддержка государства помогает им наращивать производственные мощности предприятий, улучшать качество производимой продукции, а также позволяет чувствовать себя спокойнее в случае низкого урожая»,отмечает управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.