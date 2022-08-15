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Тюменским предпринимателям Сбер выдал порядка 200 млн рублей по программе Минсельхоза

15 августа 08:43
Фото: СБЕР
Порядка 200 млн рублей выдано Западно-Сибирским отделением Сбербанка тюменским предпринимателям по программе Минсельхоза с начала 2022 года. За это время банком было заключено 33 договора на льготное кредитование.

Финансирование деятельности аграриев осуществляется в рамках постановления Правительства РФ № 1528. Кредиты на текущую деятельность выдаются в размере не более 1 млрд рублей и сроком до одного года. Инвестиционные кредиты — без ограничений по сумме, сроком от 2 до 15 лет. Процентная ставка по двум направлениям — от 1 до 5% годовых.

«Сельскохозяйственное производство играет важную социально-экономическую роль в Тюменской области. У нас относительно большой объем производимой продукции, реализуемой не только внутри региона, но и за его пределами. Развитие и эффективное функционирование агропромышленного комплекса зависит от многих факторов, в том числе и от получаемой государственной поддержки. Среди клиентов Западно-Сибирского отделения Сбербанка программа Минсельхоза пользуется большим спросом. Поддержка государства помогает им наращивать производственные мощности предприятий, улучшать качество производимой продукции, а также позволяет чувствовать себя спокойнее в случае низкого урожая»,отмечает управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

Подать заявку на субсидированный кредит можно в интернет-банкинге СберБизнес или в офисах по обслуживанию корпоративных клиентов.

Подробная информация о льготном кредитовании, направленном на развитие деятельности российских сельхозтоваропроизводителей и переработчиков продукции АПК, находится на сайте банка.

#Новости#Юлия Николаева#Общество
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