Тюменские власти отчитались о тратах на жителей ХМАО и ЯНАО, переезжающих в Тюмень

По программе сотрудничество из ЯНАО в Тюменскую область переедут 650 семей (в основном пенсионеры), сообщает инфоцентр правительства региона. В текущем году на эти цели выделили около 3 млрд рублей.

Переезд каждой семьи стоил почти 4,6 млн рублей. «На Ямале предусмотрены социальные выплаты на приобретение жилья для пенсионеров, переезжающих на постоянное жительство в южные районы Тюменской области. В 2022 году на эти цели планируется направить 3 млрд рублей»отмечается в пресс-службе инфоцентра правительства Тюменской области. Ещё несколько млрд рублей направлены на в медицинские учреждения региона для помощи жителям ЯНАО и ХМАО. В части программы «Сотрудничество» продолжается строительство участка трассы Надым — Салехард.