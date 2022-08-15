Тюменские власти отчитались о тратах на жителей ХМАО и ЯНАО, переезжающих в Тюмень

Переезд каждой семьи стоил почти 4,6 млн рублей.
«На Ямале предусмотрены социальные выплаты на приобретение жилья для пенсионеров, переезжающих на постоянное жительство в южные районы Тюменской области. В 2022 году на эти цели планируется направить 3 млрд рублей»отмечается в пресс-службе инфоцентра правительства Тюменской области.
Ещё несколько млрд рублей направлены на в медицинские учреждения региона для помощи жителям ЯНАО и ХМАО.
В части программы «Сотрудничество» продолжается строительство участка трассы Надым — Салехард.