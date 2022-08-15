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Тюменские власти отчитались о тратах на жителей ХМАО и ЯНАО, переезжающих в Тюмень

15 августа 10:22
Фото: 1Mi
По программе сотрудничество из ЯНАО в Тюменскую область переедут 650 семей (в основном пенсионеры), сообщает инфоцентр правительства региона. В текущем году на эти цели выделили около 3 млрд рублей.

Переезд каждой семьи стоил почти 4,6 млн рублей.

«На Ямале предусмотрены социальные выплаты на приобретение жилья для пенсионеров, переезжающих на постоянное жительство в южные районы Тюменской области. В 2022 году на эти цели планируется направить 3 млрд рублей»отмечается в пресс-службе инфоцентра правительства Тюменской области.

Ещё несколько млрд рублей направлены на в медицинские учреждения региона для помощи жителям ЯНАО и ХМАО.

В части программы «Сотрудничество» продолжается строительство участка трассы Надым — Салехард.

#Новости#Александр Мязин#Политика
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