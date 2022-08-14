В тобольском Иртыше позеленела вода

Ранее «Наш Город» писал, что в Ишимском районе обнаружили сброс в реку Дятли, впадающую в Ишим, канализационных отходов из детского лагеря «Дружба». Данным фактом уже заинтересовались управление Роспотребнадзора по Тюменской области и прокуратура региона. В ближайшее время будет инициирована проверка и отбор проб воды из водоема.