В тобольском Иртыше позеленела вода

Согласно данным проведенного исследования проб воды из реки, в Иртыше содержание фенола составляет от 0,313 до 0,381 миллиграмм на кубический дециметр, тогда как нормой является показатель 0,001 миллиграмм на кубический дециметр.
По словам тоболяков, жителям района уже разосланы письма о том, что пока от ловли рыбы в реке Иртыш лучше воздержаться.
«Уровень содержание фенола в реке Иртыш в 300 раз превышает предельно допустимые нормы. Фенол является нервно-паралитическим агентом для живых организмов. Настоятельно рекомендуем прекратить добычу водных биоресурсов, а также реализацию рыбы и рыбопродукции», написал Андрей М.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ишимском районе обнаружили сброс в реку Дятли, впадающую в Ишим, канализационных отходов из детского лагеря «Дружба». Данным фактом уже заинтересовались управление Роспотребнадзора по Тюменской области и прокуратура региона. В ближайшее время будет инициирована проверка и отбор проб воды из водоема.