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В тобольском Иртыше позеленела вода

14 августа 06:27
Фото: 1Mi
В тобольском Иртыше позеленела вода. Фотографии необычного цвета воды в реке опубликовали в сообществе VK [ТТ] Типичный Тобольск! [official page] местные жители. Ранее стало известно, что в конце июля в водоем попала крупная партия токсичного фенола. Источник загрязнения воды пока не установлен.
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Тюмень

Согласно данным проведенного исследования проб воды из реки, в Иртыше содержание фенола составляет от 0,313 до 0,381 миллиграмм на кубический дециметр, тогда как нормой является показатель 0,001 миллиграмм на кубический дециметр.

По словам тоболяков, жителям района уже разосланы письма о том, что пока от ловли рыбы в реке Иртыш лучше воздержаться.

«Уровень содержание фенола в реке Иртыш в 300 раз превышает предельно допустимые нормы. Фенол является нервно-паралитическим агентом для живых организмов. Настоятельно рекомендуем прекратить добычу водных биоресурсов, а также реализацию рыбы и рыбопродукции», написал Андрей М.

Ранее «Наш Город» писал, что в Ишимском районе обнаружили сброс в реку Дятли, впадающую в Ишим, канализационных отходов из детского лагеря «Дружба». Данным фактом уже заинтересовались управление Роспотребнадзора по Тюменской области и прокуратура региона. В ближайшее время будет инициирована проверка и отбор проб воды из водоема.

#Новости#Тюмень#Экология#Валентина Бурнашева#Общество
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