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На газоне в тюменском дворе выросла конопля

14 августа 12:14
Фото: 1Mi
Заросли конопли обнаружили жители Тюмени во дворе своего дома. Растение выросло на газоне рядом с домом на улице Мельникайте, 95. Фотографии местные жители опубликовали в сообществе Типичная Тюмень ЧП.

«Конопляные посевы от подрядчика во дворе по улице Мельникайте, 95. Просто засеяли двор „травой“», написал автор фотографий.

Тюменцев данная новость не удивила. Горожане отметили, что в этом году траву в городе практически не косят, поэтому и вырастают то конопля, то борщевик, то крапива. Кроме того, данный вид конопли не является наркотическим — это обычный сорняк.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском поселке Новотарманский вдоль дороги вырос ядовитый борщевик. Горожане обратились к властям с просьбой уничтожить опасное растение.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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