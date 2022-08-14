На газоне в тюменском дворе выросла конопля

«Конопляные посевы от подрядчика во дворе по улице Мельникайте, 95. Просто засеяли двор „травой“», написал автор фотографий.
Тюменцев данная новость не удивила. Горожане отметили, что в этом году траву в городе практически не косят, поэтому и вырастают то конопля, то борщевик, то крапива. Кроме того, данный вид конопли не является наркотическим — это обычный сорняк.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском поселке Новотарманский вдоль дороги вырос ядовитый борщевик. Горожане обратились к властям с просьбой уничтожить опасное растение.