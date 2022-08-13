В Тюмени построят приют для бездомных кошек и собак

Согласно документам департамента земельных отношений и градостроительства Тюмени, опубликованным на сайте городской администрации, в учреждении одновременно смогут проживать тысяча животных. 80% из которых — собаки, 20% — кошки.
Общественное обсуждение по проекту пройдет с 22 по 26 августа 2022 года.
Отметим, на данный момент в областной столице для бездомных кошек и собак работает муниципальный приют «ЛесПаркХоз», расположенный на улице Кедровой, 133. В него привозят бродячих животных не только из Тюмени, но и Тюменского, Исетского, Нижнетавдинского районов. Этой весной на территории приюта установили дополнительно сто вольеров.
Также муниципальные приюты работают в Тобольске и Ялуторовске.