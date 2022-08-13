В Тюмени построят приют для бездомных кошек и собак

Отметим, на данный момент в областной столице для бездомных кошек и собак работает муниципальный приют «ЛесПаркХоз», расположенный на улице Кедровой, 133. В него привозят бродячих животных не только из Тюмени, но и Тюменского, Исетского, Нижнетавдинского районов. Этой весной на территории приюта установили дополнительно сто вольеров.