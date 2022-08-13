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В Тюмени построят приют для бездомных кошек и собак

13 августа 04:49
Фото: 1Mi
В Тюмени через четыре года появится приют для бездомных животных. Учреждение планируют построить до 2026 года в районе улиц Чекистов — Тополиная. Площадь земельного участка, отведенного для возведения приюта, составит 18,7 тысяч квадратных метров.
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Тюмень

Согласно документам департамента земельных отношений и градостроительства Тюмени, опубликованным на сайте городской администрации, в учреждении одновременно смогут проживать тысяча животных. 80% из которых — собаки, 20% — кошки.

Общественное обсуждение по проекту пройдет с 22 по 26 августа 2022 года.

Отметим, на данный момент в областной столице для бездомных кошек и собак работает муниципальный приют «ЛесПаркХоз», расположенный на улице Кедровой, 133. В него привозят бродячих животных не только из Тюмени, но и Тюменского, Исетского, Нижнетавдинского районов. Этой весной на территории приюта установили дополнительно сто вольеров.

Также муниципальные приюты работают в Тобольске и Ялуторовске.

#Новости#Тюмень#Приют безнадзорных животных#Валентина Бурнашева#Общество
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