В Тюмени после работ по благоустройству двор затопило дождевой водой

«Закатали в асфальт половину дороги, остальное засыпали срезкой. Получился уклон к нашему дому на Энергетиков. Отныне вся дождевая скапливается около подъезда. Также бордюр слишком далеко вынесли, из-за чего мусоровоз не может подъехать к контейнерам. Теперь они стоят не на своём месте», пояснил автор поста.