В Тюмени после работ по благоустройству двор затопило дождевой водой

Видеоролик, демонстрирующий итоги работ по благоустройству, тюменцы опубликовали в сообществе ЧС Тюмень.
«Закатали в асфальт половину дороги, остальное засыпали срезкой. Получился уклон к нашему дому на Энергетиков. Отныне вся дождевая скапливается около подъезда. Также бордюр слишком далеко вынесли, из-за чего мусоровоз не может подъехать к контейнерам. Теперь они стоят не на своём месте», пояснил автор поста.
Отметим, оба дома обслуживает управляющая компания «Юг». Согласно данным из открытых источников, УК работает на рынке с 2006 года. За последние шесть лет в отношении компании было инициировано около 380 проверок, из них в 224 нарушений выявлено не было.
Судя по отзывам, опубликованным в сети интернет, тюменцы работой управляющей компании недовольны. Горожане жалуются на невозможность дозвониться, грубое отношение к собственникам, некачественную работу по уборке территории и содержанию домового имущества и т. д.