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В Тюмени после работ по благоустройству двор затопило дождевой водой

13 августа 13:00
Фото: 1Mi
В Тюмени после благоустройства общей дворовой территории на улицах Пермякова, 2 а, и Энергетиков, 53, рядом с подъездом дома начала скапливаться вода. По словам местных жителей, такая проблема возникла из-за того, что асфальтом покрыли только половину двора — на Пермякова. Оставшуюся территорию засыпали срезкой.
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Тюмень

Видеоролик, демонстрирующий итоги работ по благоустройству, тюменцы опубликовали в сообществе ЧС Тюмень.

«Закатали в асфальт половину дороги, остальное засыпали срезкой. Получился уклон к нашему дому на Энергетиков. Отныне вся дождевая скапливается около подъезда. Также бордюр слишком далеко вынесли, из-за чего мусоровоз не может подъехать к контейнерам. Теперь они стоят не на своём месте», пояснил автор поста.

Отметим, оба дома обслуживает управляющая компания «Юг». Согласно данным из открытых источников, УК работает на рынке с 2006 года. За последние шесть лет в отношении компании было инициировано около 380 проверок, из них в 224 нарушений выявлено не было.

Судя по отзывам, опубликованным в сети интернет, тюменцы работой управляющей компании недовольны. Горожане жалуются на невозможность дозвониться, грубое отношение к собственникам, некачественную работу по уборке территории и содержанию домового имущества и т. д.

#Новости#Тюмень#Благоустройство#Валентина Бурнашева#Общество
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