В Тюменской области помогают беженцам трудоустроиться и начать жизнь сначала

Так, в Тобольском отделении кадрового центра помогли найти работу трем женщинам, которые приехали в наш регион с Украины.
«Консультанты оказывают содействие в получении необходимых документов, регистрируют на „Госуслугах“. Тем, кому необходимо смягчить последствия стресса, оказываются услуги психологической помощи»,пояснили в тобольском отделении кадрового центра.
Также напомним, что безработные тюменцы могут бесплатно обучиться на курсах профмастерства по специальностям: делопроизводитель, электромонтер, специалист по кадрам, мастер маникюра и специалист по закупкам. Этой услугой могут воспользоваться и граждане, вынужденно покинувшие территорию ЛНР, ДНР и Украины. Несколько из них уже обучаются на курсах «Специалист по маникюру» и «Специалист по закупкам».
Чтобы получить направление на обучение, необходимо зарегистрироваться в центре занятости населения Тюменской области в целях поиска подходящей работы на портале «Работа России». После регистрации на личном приеме подать заявление на профессиональное обучение.