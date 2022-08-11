nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюменской области помогают беженцам трудоустроиться и начать жизнь сначала

11 августа 14:02
Фото: Департамент труда и занятости населения Тюменской области
Специалисты Тюменского кадрового центра «Работа России» помогают трудоустроиться беженцам из Донбасса. При этом с каждым соискателем ведется индивидуальная работа, сообщает пресс-служба регионального департамента труда и занятости населения.

Так, в Тобольском отделении кадрового центра помогли найти работу трем женщинам, которые приехали в наш регион с Украины.

«Консультанты оказывают содействие в получении необходимых документов, регистрируют на „Госуслугах“. Тем, кому необходимо смягчить последствия стресса, оказываются услуги психологической помощи»,пояснили в тобольском отделении кадрового центра.

Также напомним, что безработные тюменцы могут бесплатно обучиться на курсах профмастерства по специальностям: делопроизводитель, электромонтер, специалист по кадрам, мастер маникюра и специалист по закупкам. Этой услугой могут воспользоваться и граждане, вынужденно покинувшие территорию ЛНР, ДНР и Украины. Несколько из них уже обучаются на курсах «Специалист по маникюру» и «Специалист по закупкам».

Чтобы получить направление на обучение, необходимо зарегистрироваться в центре занятости населения Тюменской области в целях поиска подходящей работы на портале «Работа России». После регистрации на личном приеме подать заявление на профессиональное обучение.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25