В Тюменской области помогают беженцам трудоустроиться и начать жизнь сначала

Также напомним, что безработные тюменцы могут бесплатно обучиться на курсах профмастерства по специальностям: делопроизводитель, электромонтер, специалист по кадрам, мастер маникюра и специалист по закупкам. Этой услугой могут воспользоваться и граждане, вынужденно покинувшие территорию ЛНР, ДНР и Украины. Несколько из них уже обучаются на курсах «Специалист по маникюру» и «Специалист по закупкам».