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В центре Тюмени лошади питаются листьями кустарников

11 августа 13:30
Фото: 1Mi
В тг-канале «Тюмень №1» горожане обсуждают местных коневодов. Сегодня люди заметили, что их лошади едят листья кустарников в сквере «Сибирских кошек». Горожане полагают, что лучше животных выгуливать в поле.

«Люди стараются, ухаживают за растениями. А лошадь ест это всё» сообщается в тг-канале «Тюмень №1».

Некоторые горожане напоминают, что в областной столице есть работает ипподром.

«Ухаживайте за своими лошадками в конюшне, выгуливать выводите в поле. Кому захочется покататься на лошадке у нас для этого есть ипподром, куда без труда может добраться каждый желающий»отметил подписчик канала в тг «Тюмень №1».

Ранее «Наш город» сообщал, что горожане жаловались на девочку-коневода, которая ругалась на прохожих и пила горячительные напитки.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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