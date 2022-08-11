В центре Тюмени лошади питаются листьями кустарников

«Люди стараются, ухаживают за растениями. А лошадь ест это всё» сообщается в тг-канале «Тюмень №1».
Некоторые горожане напоминают, что в областной столице есть работает ипподром.
«Ухаживайте за своими лошадками в конюшне, выгуливать выводите в поле. Кому захочется покататься на лошадке у нас для этого есть ипподром, куда без труда может добраться каждый желающий»отметил подписчик канала в тг «Тюмень №1».
Ранее «Наш город» сообщал, что горожане жаловались на девочку-коневода, которая ругалась на прохожих и пила горячительные напитки.