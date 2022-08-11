Трассу Тюмень — Ханты-Мансийск окутали дым и туман

Напомним, на территории округа действуют в настоящее время более 60 лесных пожаров. В тушении огня участие принимают порядка 1,4 тысяч человек, в том числе 55 сотрудников Тюменской авиабазы. В борьбе с огнем также задействованы 45 единиц специальной техники и 24 авиационной, вертолеты с водосливными устройствами.