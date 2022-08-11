Трассу Тюмень — Ханты-Мансийск окутали дым и туман

Напомним, на территории округа действуют в настоящее время более 60 лесных пожаров. В тушении огня участие принимают порядка 1,4 тысяч человек, в том числе 55 сотрудников Тюменской авиабазы. В борьбе с огнем также задействованы 45 единиц специальной техники и 24 авиационной, вертолеты с водосливными устройствами.
В Тюменской области, по данным департамента лесного комплекса, действующих природных пожаров нет. В тоже время согласно сервису «Карта пожаров», в регионе зарегистрировано возгорание в Казанском районе.
По прогнозам метеорологов, сегодня на территории Тюменской области сохранится переменная облачность и температура воздуха + 26 + 28. Во второй половине дня возможны дожди.