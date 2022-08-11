nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Трассу Тюмень — Ханты-Мансийск окутали дым и туман

11 августа 07:41
Фото: ГИБДД
Трассу Тюмень — Ханты-Мансийск заволокло туманом и дымом. Видео с молочной дымкой на дороге опубликовали в социальных сетях автовладельцы. Причиной плохой видимости на дороге стал дым от лесных пожаров в Югре.

Напомним, на территории округа действуют в настоящее время более 60 лесных пожаров. В тушении огня участие принимают порядка 1,4 тысяч человек, в том числе 55 сотрудников Тюменской авиабазы. В борьбе с огнем также задействованы 45 единиц специальной техники и 24 авиационной, вертолеты с водосливными устройствами.

В Тюменской области, по данным департамента лесного комплекса, действующих природных пожаров нет. В тоже время согласно сервису «Карта пожаров», в регионе зарегистрировано возгорание в Казанском районе.

По прогнозам метеорологов, сегодня на территории Тюменской области сохранится переменная облачность и температура воздуха + 26 + 28. Во второй половине дня возможны дожди.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25