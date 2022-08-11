Где в Тюмени можно купить халяльный фаст-фуд

Как сообщили «Нашему Городу» в координационном совете религиозных организаций мусульман Тюменской области, руководство ресторана получило свидетельство о постановке деятельности юридического лица на контроль Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ Тюменской области на минувшей неделе.
Вся продукция заведения, а также технология её приготовления была проверена сотрудниками Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ ТО, результаты проверок были представлены муфтию Тюменской области Зиннату хазрату Садыкову. Именно на основании заключения проведённых проверок было принято решение о выдаче предприятию свидетельства.
В Духовном управлении мусульман Тюменской области заверили, что профильным и единственным органом в регионе, имеющим полномочия выдавать свидетельства предприятиям, выпускающим халяльную продукцию является Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ ТО.
Все сотрудники Комитета прошли профильное обучение, имеют документы, подтверждающие их профессиональную компетенцию. Помимо этого, члены Комитета на регулярной основе принимают участие в круглых столах и конференциях регионального, федерального и международного уровня, посвящённых проблемах развития халяль-индустрии в России.
Предшествовала данному действию проверка качества продукции, используемой в ресторане. Напомним, маркировка халяль означает, что в составе блюда нет запрещенных исламом продуктов. Кроме того, халяльными считают только экологические чистые продукты. Как известно, KFC имеет узкую специализацию — в меню представлены блюда только из курицы.
На данный момент халяльное меню имеется в наличии только в одной тюменской точке популярной сети фаст-фуда, расположенной в ЦУМе. В остальных 14 ресторанах халяльное меню пока не введено.