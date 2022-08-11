Где в Тюмени можно купить халяльный фаст-фуд

Вся продукция заведения, а также технология её приготовления была проверена сотрудниками Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ ТО, результаты проверок были представлены муфтию Тюменской области Зиннату хазрату Садыкову. Именно на основании заключения проведённых проверок было принято решение о выдаче предприятию свидетельства.