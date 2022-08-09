В одном из районов Тюмени выросла крапива высотой с человеческий рост

«Накипело. За все лето ни разу не выкосили траву. Крапива уже выше людей. Ни одного фонаря, кругом уже лес, а не просто трава. Ходим на ощупь. Жутко даже с собакой выходить вечернее время, так как райские угодья для маньяков. Дома на улице Губкина снесли, если закричишь, то ни кто не услышит из людей. Создайте условия хоть немного похожие на городские. Все-таки здесь живут люди, которые также платят налоги, коммуналку по городским тарифам, но из городского тут лежит древний асфальт», возмутился один из местных жителей.