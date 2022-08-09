В Ишимском районе простились с двумя военными, погибшими на Украине

28-летний Роман Шмаков, житель села Клепиково, погиб 25 июля. Ишимец в течение двух лет, с 2017 по 2019 год, принимал участие в обороне территории ДНР в подразделении разведки в качестве добровольца. На счету Романа — благодарности и медали за службу.
Церемония прощания с командиром взвода 336-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота Денисом Битковым, погибшим при выполнении боевого задания на Украине, состоялась в селе Плешково. Ранее боец служил в Сирии. Дениса наградили посмертно орденом Мужества.
«Наш Город» писал, что в минувшую пятницу из Тюмени на Украину была отправлена вторая партия добровольцев, входящих в состав инженерной роты «Тобол». К месту службы направились порядка 30 контрактников.