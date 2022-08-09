В Ишимском районе простились с двумя военными, погибшими на Украине

28-летний Роман Шмаков, житель села Клепиково, погиб 25 июля. Ишимец в течение двух лет, с 2017 по 2019 год, принимал участие в обороне территории ДНР в подразделении разведки в качестве добровольца. На счету Романа — благодарности и медали за службу.