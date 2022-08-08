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В Тюмени показатель ввода нового жилья один из самых высоких в РФ

8 августа 14:29
Фото: 1Mi
По данным РИА Новости, Тюмень продолжает удерживать лидирующие позиции по вводу нового жилья в пересчете на одного жителя. Среди крупных городов РФ областная столица занимает 4 место с результатом 1,28 кв. м. на человека. Данные взяты за 2021 год.
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Тюмень

«Лидеры по вводу жилья в пересчете на одного жителя: Краснодар — 2,52 кв. м. Новороссийск — 1,82 кв. м., Южно-Сахалинск — 1,4 кв. м., Тюмень — 1,28 кв. м. Ростов-на-Дону — 1,26 кв. м.»,сообщают источники РИА Новости.

Стоит отметить, что в 42 городах РФ обеспеченность населения жильём превышает 27 кв. м. на человека (это больше в среднем по России).

Ранее «Наш город» сообщал, что в 2022 году только в Тюмени снесут 130 ветхих жилых здания, 66 из них уже ликвидированы. В новые дома и квартиры переехали почти 6 000 тюменцев.

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#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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