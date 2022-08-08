В Тюмени показатель ввода нового жилья один из самых высоких в РФ

«Лидеры по вводу жилья в пересчете на одного жителя: Краснодар — 2,52 кв. м. Новороссийск — 1,82 кв. м., Южно-Сахалинск — 1,4 кв. м., Тюмень — 1,28 кв. м. Ростов-на-Дону — 1,26 кв. м.»,сообщают источники РИА Новости.
Стоит отметить, что в 42 городах РФ обеспеченность населения жильём превышает 27 кв. м. на человека (это больше в среднем по России).
Ранее «Наш город» сообщал, что в 2022 году только в Тюмени снесут 130 ветхих жилых здания, 66 из них уже ликвидированы. В новые дома и квартиры переехали почти 6 000 тюменцев.