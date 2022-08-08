Тюменец выбросил кошку с шестого этажа

В настоящее время кошка находится на передержке у активистов, ей ищут новый дом. Мужчину, который выбросил своего питомца из окна, уже нашли. Соседи попытались провести с ним воспитательную беседу, но она завершилась безрезультатно, так как дебошир был пьян.
«С этим живодером уже провели беседу, после чего он дальше пошёл выпивать к своим таким же друзьям. Бить его не стал никто, потому как смысла в этом нет. Да и насилием на насилие отвечать не стоит. Место жительства этого персонажа известно. Ответит по заслугам», написал Иван Ш.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском парке на улице Севастопольской был замечен эксгибиционист. По словам очевидцев, пожилой мужчина гулял по парке и показывал детям и молодым девушкам свои «прелести». Прибывшие на место полицейские доставили пенсионера в отделение.