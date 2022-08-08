Тюменец выбросил кошку с шестого этажа

«С этим живодером уже провели беседу, после чего он дальше пошёл выпивать к своим таким же друзьям. Бить его не стал никто, потому как смысла в этом нет. Да и насилием на насилие отвечать не стоит. Место жительства этого персонажа известно. Ответит по заслугам», написал Иван Ш.