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Тюменец выбросил кошку с шестого этажа

8 августа 05:10
Фото: 1Mi
Житель Тюмени накануне выбросил с шестого этажа кошку. Об этом сообщили местные жители в группе "ЧС Тюмень" в ВКонтакте. Инцидент произошел на улице Московский тракт, 167. По словам очевидцев, неравнодушные горожане доставили животное в ветеринарную клинику, где хвостатому провели УЗИ и оказали необходимую помощь.
Сюжет
Тюмень

В настоящее время кошка находится на передержке у активистов, ей ищут новый дом. Мужчину, который выбросил своего питомца из окна, уже нашли. Соседи попытались провести с ним воспитательную беседу, но она завершилась безрезультатно, так как дебошир был пьян.

«С этим живодером уже провели беседу, после чего он дальше пошёл выпивать к своим таким же друзьям. Бить его не стал никто, потому как смысла в этом нет. Да и насилием на насилие отвечать не стоит. Место жительства этого персонажа известно. Ответит по заслугам», написал Иван Ш.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском парке на улице Севастопольской был замечен эксгибиционист. По словам очевидцев, пожилой мужчина гулял по парке и показывал детям и молодым девушкам свои «прелести». Прибывшие на место полицейские доставили пенсионера в отделение.

#Новости#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
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