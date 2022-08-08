Набережную на правом берегу Туры в Тюмени продлят через несколько лет

Проект предусматривает возведение парящего моста, пляжа, зонирование пространства. Расширение набережной включает в себя соединение нежилого сектора с логом реки Тюменки.
«Содержание и ремонт набережной реки Туры обошлись в 2021 году городскому бюджету в 111 млн рублей»,сообщили источники издания в гордуме Тюмени.
Стоит отметить, что в прошлом году бюджет Тюмени был дефицитным (около миллиарда рублей). Между тем, тюменцы полагают, что городским властям нужно обратить внимание и на другие районы (помимо центральных улиц).
Ранее «Наш город» писал, что рядом с тюменской набережной собираются возвести новый бизнес-центр «Манхэттен». Планируется, что здание займет около 13 тысяч квадратных метров. Объект планируют построить на участке между улицами Осипенко и Комсомольская.
Также стало известно, что найден подрядчик, который будет заниматься комплексной застройкой старой Зареки в Тюмени. Победителем конкурса на право проведения комплексного развития данной территории стала компания «Брусника».
Подрядчик планирует приступить к освоению территории в 2023 году. На реализацию проекта ему дается 8 лет. За это время будут снесены 134 частных дома, расположенных в данном районе. Начальная цена участка — 345 тысяч рублей. Ее повысили до 480 тысяч рублей.