Набережную на правом берегу Туры в Тюмени продлят через несколько лет

Подрядчик планирует приступить к освоению территории в 2023 году. На реализацию проекта ему дается 8 лет. За это время будут снесены 134 частных дома, расположенных в данном районе. Начальная цена участка — 345 тысяч рублей. Ее повысили до 480 тысяч рублей.