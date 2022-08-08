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Набережную на правом берегу Туры в Тюмени продлят через несколько лет

8 августа 11:41
Фото: 1Mi
По данным издания Провинция.ру, продление набережной в Тюмени переносится, по крайней мере, до 2025 года. На данный момент бюджетных средств не хватает для реализации проекта. Концепцию обновления предложили ещё в июне 2021 года.

Проект предусматривает возведение парящего моста, пляжа, зонирование пространства. Расширение набережной включает в себя соединение нежилого сектора с логом реки Тюменки.

«Содержание и ремонт набережной реки Туры обошлись в 2021 году городскому бюджету в 111 млн рублей»,сообщили источники издания в гордуме Тюмени.

Стоит отметить, что в прошлом году бюджет Тюмени был дефицитным (около миллиарда рублей). Между тем, тюменцы полагают, что городским властям нужно обратить внимание и на другие районы (помимо центральных улиц).

Ранее «Наш город» писал, что рядом с тюменской набережной собираются возвести новый бизнес-центр «Манхэттен». Планируется, что здание займет около 13 тысяч квадратных метров. Объект планируют построить на участке между улицами Осипенко и Комсомольская.

Также стало известно, что найден подрядчик, который будет заниматься комплексной застройкой старой Зареки в Тюмени. Победителем конкурса на право проведения комплексного развития данной территории стала компания «Брусника».

Подрядчик планирует приступить к освоению территории в 2023 году. На реализацию проекта ему дается 8 лет. За это время будут снесены 134 частных дома, расположенных в данном районе. Начальная цена участка — 345 тысяч рублей. Ее повысили до 480 тысяч рублей.

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