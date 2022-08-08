Дожди и сильный ветер скоро вернутся в Тюменскую область

В Ишиме с 9 по 13 августа ожидаются осадки, возможна гроза. До середины недели синоптики ожидают днём около +27 градусов тепла, но 12 числа похолодает. Западный ветер усилится до 13-14 м/с, атмосферное давление будет ниже нормы.