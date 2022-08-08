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Дожди и сильный ветер скоро вернутся в Тюменскую область

8 августа 14:57
Фото: 1Mi
Дожди и сильный ветер ожидают синоптики в Тюменской области, сообщает Гисметео. На юге региона выпадет до 5 мм осадков, температура воздуха постепенно снизится с +28 до +18 градусов.

В Ишиме с 9 по 13 августа ожидаются осадки, возможна гроза. До середины недели синоптики ожидают днём около +27 градусов тепла, но 12 числа похолодает. Западный ветер усилится до 13-14 м/с, атмосферное давление будет ниже нормы.

Дожди придут и в Тюмень, 12 августа возможна гроза. Влажность постепенно увеличится с 70 до 85%. Сильный ветер (до 12-14 м/с) синоптики ожидают в субботу и воскресенье.

В Тобольске до четверга погода будет ясной, далее в город придут грозовые облака. Выпадет до 2 мм осадков, дневная температура воздуха снизится с +26 до +16 градусов.

Вторая половина августа в Тюменской области будет прохладной, синоптики не ожидают жаркой погоды до конца месяца.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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