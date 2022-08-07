Жительница Ишима нашла ключ в шоколадных конфетах

Отметим, что странные предметы в продуктах тюменцам попадаются нередко. Буквально на днях одна из жительниц Тюмени обнаружила в банке с маринованными огурцами кусок стекла. Ранее кусочек стекла был обнаружен горожанами в пакетике с кашей от компании «Увелка».