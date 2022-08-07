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Жительница Ишима нашла ключ в шоколадных конфетах

7 августа 04:13
Фото: 1Mi
Жительница Ишима обнаружила в шоколадных конфетах «Шарики хрустящие. Три Кота» маленький ключ. Металлический предмет находился внутри одной из конфет. Фотографии находки женщина опубликовала в сообществе VK «Ишим пере Подслушано».
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Тюмень

«Купили ребенку конфеты. Дочь угостила меня шариком. Внутри него оказался ключик и совсем не золотой. Хорошо, что не дочке попалось», написала автор фотографии.

В комментариях под постом тюменцы пошутили, что это подарок от производителя — компании UNION Group. И посоветовали обратиться на сайт производителя с претензией.

«Напишите на сайт производителя. Нам один производитель кукурузы прислал свою продукцию почтой в качестве извинений за приобретенный ранее испорченный товар», написала Юлия З.

Отметим, что странные предметы в продуктах тюменцам попадаются нередко. Буквально на днях одна из жительниц Тюмени обнаружила в банке с маринованными огурцами кусок стекла. Ранее кусочек стекла был обнаружен горожанами в пакетике с кашей от компании «Увелка».

#Новости#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
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