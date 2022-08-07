Жительница Ишима нашла ключ в шоколадных конфетах

«Купили ребенку конфеты. Дочь угостила меня шариком. Внутри него оказался ключик и совсем не золотой. Хорошо, что не дочке попалось», написала автор фотографии.
В комментариях под постом тюменцы пошутили, что это подарок от производителя — компании UNION Group. И посоветовали обратиться на сайт производителя с претензией.
«Напишите на сайт производителя. Нам один производитель кукурузы прислал свою продукцию почтой в качестве извинений за приобретенный ранее испорченный товар», написала Юлия З.
Отметим, что странные предметы в продуктах тюменцам попадаются нередко. Буквально на днях одна из жительниц Тюмени обнаружила в банке с маринованными огурцами кусок стекла. Ранее кусочек стекла был обнаружен горожанами в пакетике с кашей от компании «Увелка».