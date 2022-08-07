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Тюменцев предупредили о появлении в городе пожилого эксгибициониста

7 августа 10:21
Фото: 1Mi
Жителей Тюмени предупредили о появлении эксгибициониста в сквере на улице Севастопольской. По словам очевидцев, пожилой мужчина ходит в парке и показывает свои «прелести» и детям и девушкам. При этом, он старается сделать это в тот момент, когда рядом нет других прохожих.
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Тюмень

Фотографии и видео извращенца опубликованы в социальных сетях. Тюменцы отмечают, что о пенсионере со странностями в полицию уже сообщили. Официальные комментарии УМВД ожидаются.

Горожане отмечают, что «неадеквату надо хорошенько навалять, чтобы вразумить».

«А там что, мужиков нет? В два счета „вылечили“ бы», написал Koshmarick Ghost_schaman.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени сообщали в июле о появлении извращенца, занимающегося самоудовлетворением в экопарке «Затюменский».

На этой неделе в парке «Заречный» был замечен абсолютно голый мужчина, демонстрирующий прохожим свои «прелести». Очевидцы тогда вызвали полицию, но извращенец успел убежать.

#Новости#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
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