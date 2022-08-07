Тюменцев предупредили о появлении в городе пожилого эксгибициониста

Жителей Тюмени предупредили о появлении эксгибициониста в сквере на улице Севастопольской. По словам очевидцев, пожилой мужчина ходит в парке и показывает свои «прелести» и детям и девушкам. При этом, он старается сделать это в тот момент, когда рядом нет других прохожих.

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