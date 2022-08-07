Тюменцев предупредили о появлении в городе пожилого эксгибициониста

Фотографии и видео извращенца опубликованы в социальных сетях. Тюменцы отмечают, что о пенсионере со странностями в полицию уже сообщили. Официальные комментарии УМВД ожидаются.
Горожане отмечают, что «неадеквату надо хорошенько навалять, чтобы вразумить».
«А там что, мужиков нет? В два счета „вылечили“ бы», написал Koshmarick Ghost_schaman.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени сообщали в июле о появлении извращенца, занимающегося самоудовлетворением в экопарке «Затюменский».
На этой неделе в парке «Заречный» был замечен абсолютно голый мужчина, демонстрирующий прохожим свои «прелести». Очевидцы тогда вызвали полицию, но извращенец успел убежать.