Современные технологии помогают тюменским врачам в диагностике онкозаболеваний

МРТ-скрининг позволяет различать ткани с точностью до миллиметра. На снимке специалисты могут увидеть локализацию очага опухоли, ее размер и возможные структурные изменения в окружающих тканях.
Недавно с помощью МРТ врачи-рентгенологи Медгорода опровергли наличие злокачественной опухоли у пациента, обратившегося за дообследованием. В один из эпизодов обострения пиелонефрита пациент был доставлен на скорой в больницу, где УЗИ выявило подозрение на наличие опухоли левой почки с инвазией чашечно-лоханочной системы.
Результаты исследования позволили диагностировать достаточно редкое заболевание — болезнь Ормонда. Последующий междисциплинарный консилиум установил, что данных о наличии злокачественной опухоли нет. Пациенту был составлен план лечения исходя из поставленного диагноза.
Всего с начала 2022 года специалисты Тюменского медгорода провели более трех тысяч исследований, а за 2021 год их осуществлено более семи тысяч.
Стоит напомнить, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». По целевой программе в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.