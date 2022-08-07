Современные технологии помогают тюменским врачам в диагностике онкозаболеваний

Недавно с помощью МРТ врачи-рентгенологи Медгорода опровергли наличие злокачественной опухоли у пациента, обратившегося за дообследованием. В один из эпизодов обострения пиелонефрита пациент был доставлен на скорой в больницу, где УЗИ выявило подозрение на наличие опухоли левой почки с инвазией чашечно-лоханочной системы.