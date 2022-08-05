В Тюменской области укушенной собакой девочке выплатят 40 тыс. рублей

Posted 5 августа 2022,, 10:37
Published 5 августа 2022,, 10:37
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Инцидент произошел возле дома потерпевшей. К девочке подошла собака, начала на нее лаять, после чего подпрыгнула и укусила за кисть. В результате у школьницы образовались ссадина и множественные ушибы правого предплечья, передает «КП-Тюмень».
Мама девочки обратилась в прокуратуру с просьбой помочь взыскать с виновных моральный вред.
Сотрудники ведомства направили в Тюменский районный суд соответствующий иск. Там дело рассмотрели и взыскали с управления ЖКХ деньги.