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Posted 5 августа 2022,, 10:37

Published 5 августа 2022,, 10:37

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Тюменской области укушенной собакой девочке выплатят 40 тыс. рублей

5 августа 2022, 10:37
Управление ЖКХ в Тюменском районе выплатит 40 тысяч рублей в качестве компенсации восьмилетней девочке, которую покусала собака 3 апреля 2022 года в поселке Винзили.

Инцидент произошел возле дома потерпевшей. К девочке подошла собака, начала на нее лаять, после чего подпрыгнула и укусила за кисть. В результате у школьницы образовались ссадина и множественные ушибы правого предплечья, передает «КП-Тюмень».

Мама девочки обратилась в прокуратуру с просьбой помочь взыскать с виновных моральный вред.

Сотрудники ведомства направили в Тюменский районный суд соответствующий иск. Там дело рассмотрели и взыскали с управления ЖКХ деньги.

#Общество#Юлия Кононенко#Новости
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