ИТ-неделя в Тюменской области с детского «Инфотеха»

Первый блок мероприятий — это ИТ-соревнования. Финалисты областного чемпионата по робототехнике и программированию на Кубок губернатора Тюменской области встретятся на очной защите своих проектов. Экспертной комиссии предстоит оценить лучшие проекты в таких номинациях, как «Популярное образование, развлечения и мультимедиа», «Системы и приложения для бизнеса», «Искусственный интеллект», «Сервисная робототехника», «Интернет вещей» и другие. Подать заявку можно на официальном сайте.
Также пройдут робототехнические соревнования «Следование по линии» и «Битва роботов», где участников ждут новые трассы и препятствия. Одним из ключевых мероприятий станет фестиваль Game Jam: ребята посоревнуются в разработке и создании 3D-моделей для игр.
Затем дети и педагоги соберутся на дискуссионной площадке, где вместе обсудят актуальные вопросы дополнительного образования, поделятся своими предложениями и пожеланиями.
И, конечно, самыми многочисленными станут разнообразные инженерные мастер-классы и активности в интерактивной зоне образовательных организаций.
С вопросами по участию можно обратиться в оргкомитет по номеру (3452) 56-58-08 или почте [email protected]