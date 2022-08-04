ИТ-неделя в Тюменской области с детского «Инфотеха»

Первый блок мероприятий — это ИТ-соревнования. Финалисты областного чемпионата по робототехнике и программированию на Кубок губернатора Тюменской области встретятся на очной защите своих проектов. Экспертной комиссии предстоит оценить лучшие проекты в таких номинациях, как «Популярное образование, развлечения и мультимедиа», «Системы и приложения для бизнеса», «Искусственный интеллект», «Сервисная робототехника», «Интернет вещей» и другие. Подать заявку можно на официальном сайте.