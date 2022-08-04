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ИТ-неделя в Тюменской области с детского «Инфотеха»

4 августа 12:27
Фото: Департамент информатизации Тюменской области
В Тюменской области 17 октября открывается ИТ-неделя. Первым мероприятием станет детский «Инфотех Junior». Ожидается, что в нем примут участие свыше 1,5 тысяч школьников и представителей региональных ИТ-компаний, сообщает региональный департамент информатизации.

Первый блок мероприятий — это ИТ-соревнования. Финалисты областного чемпионата по робототехнике и программированию на Кубок губернатора Тюменской области встретятся на очной защите своих проектов. Экспертной комиссии предстоит оценить лучшие проекты в таких номинациях, как «Популярное образование, развлечения и мультимедиа», «Системы и приложения для бизнеса», «Искусственный интеллект», «Сервисная робототехника», «Интернет вещей» и другие. Подать заявку можно на официальном сайте.

Также пройдут робототехнические соревнования «Следование по линии» и «Битва роботов», где участников ждут новые трассы и препятствия. Одним из ключевых мероприятий станет фестиваль Game Jam: ребята посоревнуются в разработке и создании 3D-моделей для игр.

Затем дети и педагоги соберутся на дискуссионной площадке, где вместе обсудят актуальные вопросы дополнительного образования, поделятся своими предложениями и пожеланиями.

И, конечно, самыми многочисленными станут разнообразные инженерные мастер-классы и активности в интерактивной зоне образовательных организаций.

С вопросами по участию можно обратиться в оргкомитет по номеру (3452) 56-58-08 или почте [email protected]

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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