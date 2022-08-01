Тюменцы помогут властям усовершенствовать меры поддержки ИТ-компаний

Стоит отметить, что департамент информатизации Тюменской области проводит встречи с ИТ-сообществом на регулярной основе. Ведомство поддерживает активный диалог с заинтересованными представителями отрасли, чтобы своевременно выявлять проблемы и реагировать на них. Так, а за счет налоговых преференций, установленных в Тюменской области, региональные ИТ-компании в 2020–2021 годах смогли сэкономить более 130 млн. рублей.