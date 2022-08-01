Тюменцы помогут властям усовершенствовать меры поддержки ИТ-компаний

Обсуждение пройдет 3 августа в 17:00 в «Точке кипения — Тюмень» на базе Технопарка по ул. Республики, 142.
На мероприятии будут обсуждаться актуальные вопросы предпринимателей, связанные с получением мер государственной поддержки. Также особое внимание будет уделено существующим возможностям по использованию мер ИТ-поддержки для бизнеса и органов власти, перспективам развития направления, особенно после внесения изменений в Налоговый кодекс РФ.
Стоит отметить, что департамент информатизации Тюменской области проводит встречи с ИТ-сообществом на регулярной основе. Ведомство поддерживает активный диалог с заинтересованными представителями отрасли, чтобы своевременно выявлять проблемы и реагировать на них. Так, а за счет налоговых преференций, установленных в Тюменской области, региональные ИТ-компании в 2020–2021 годах смогли сэкономить более 130 млн. рублей.
Также напомним, что за полтора года из областного бюджета поддержано 5 тюменских ИТ-проектов общей стоимостью 16,3 млн. рублей. Три стартап-проекта получили гранты Фонда содействия инновациям и одна компания стала резидентом «Сколково».