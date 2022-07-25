Автоэксперт Шкуматов рассказал о целях «уголовки» за вождение без прав

Posted 25 июля 2022,, 13:40
Published 25 июля 2022,, 13:40
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Нововведение ударит, в первую очередь, по маргиналам на отечественных дорогах, следует из комментариев координатора движения «Синие Ведёрки» Петра Шкуматова, руководящего рабочей группой ОНФ «Защита прав автомобилистов».
Шкуматов рассказал о сути поправок, внесенных в Уголовный кодекс РФ. Они вступили в силу сегодня, 25 июля, пишет NEWS.ru. Регулярное управление транспортом без водительских удостоверений будет караться штрафом либо лишением свободы на период до двух лет.
Автоэксперт сообщил, что поправки были приняты для борьбы с автовладельцами, отказывающимися понимать по-хорошему. Это определенный процент маргиналов, уточнил специалист. По его словам, из 60 миллионов российских водителей за повторное управление транспортом в нетрезвом виде ежегодно привлекают к ответственности до 50 тысяч.
«Для таких водителей „уголовка“ эффективна, а в целом 99,99 процента людей за рулем в РФ — абсолютно нормальные люди. Единственный момент — формулировка. Сколько действует подобная мера, — подчеркнул координатор „Синих Ведёрок“. — Говорится — „ранее привлеченный“. Это может быть 10 лет назад и 20 лет. У нас срок привлечения по КоАП — год, но если вас уже привлекали, то в этом случае вы считаетесь ранее привлеченным. Иначе это все может привести к тому, что наказывать будут не тех, кого следует».
Шкуматов сообщил, что правило связано со статьей 264.3 УК РФ, которая вступила в силу. Уголовная ответственность распространяется на граждан, лишенных права на управление механическим транспортом, и на граждан, понесших административное наказание за идентичное правонарушение.
С уголовной ответственностью столкнутся также водители, у которых есть судимости за совершение преступлений, связанных с нарушениями ПДД. Это статьи 264 и 264.3 УК РФ, заявил Шкуматов.
Для нарушивших законодательство водителей предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 50 до 300 тысяч рублей или же тюремное заключение на период до двух лет.
В силу вступает, кроме прочего, четвертая часть ст. 12.7 КоАП России. Ею регламентирована административная ответственность для граждан, которые повторно управляют механическим транспортом без специальных прав в случаях, когда нарушение без признаков уголовно наказуемого поступка. Нарушителям светит штраф в размере 50-100 тысяч рублей или до 200 часов обязательных работ.
Напомним, 1 июля текущего года в нашей стране запустили в работу единую базу злостных нарушителей ПДД. Она называется «Витрина данных ГИБДД». Руководители организаций и предприятий могут в любой момент выяснить, допускали ли их водители нарушения ПДД, и не были ли они лишены прав. Следить за такими сведениями могут и сами водители.