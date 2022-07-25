Автоэксперт Шкуматов рассказал о целях «уголовки» за вождение без прав

«Для таких водителей „уголовка“ эффективна, а в целом 99,99 процента людей за рулем в РФ — абсолютно нормальные люди. Единственный момент — формулировка. Сколько действует подобная мера, — подчеркнул координатор „Синих Ведёрок“. — Говорится — „ранее привлеченный“. Это может быть 10 лет назад и 20 лет. У нас срок привлечения по КоАП — год, но если вас уже привлекали, то в этом случае вы считаетесь ранее привлеченным. Иначе это все может привести к тому, что наказывать будут не тех, кого следует».