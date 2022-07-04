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Posted 4 июля 2022,, 12:34

Published 4 июля 2022,, 12:34

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Российским автовладельцам рекомендуют не экономить на автостраховании

4 июля 2022, 12:34
По мнению автоэксперта Игоря Моржаретто, новые автомобили однозначно требуют страховки по каско. Россиянам не следует экономить на автостраховании. Такой совет эксперт дал владельцам машин от трех лет.

Как передают NEWS.ru, автомобили сейчас можно страховать в рассрочку. Страховщики в этом отношении готовы пойти навстречу клиенту. Специалист посоветовал водителям не оставлять свои авто в местах, где за ними невозможно следить. Лучше воспользоваться услугами специально оборудованных охраняемых стоянок.

Если автовладелец оставляет машину в зоне видимости, то вероятность ее угона уменьшается. Парковаться надолго можно под камерой видеонаблюдения, под фонарем, а также на охраняемой стоянке. В случае сомнений, к штатной системе против угона можно добавить еще одну. Для этого нужно обратиться к уполномоченному дилеру. Эксперт не рекомендует ставить защитную систему самостоятельно. За это автовладельца могут лишить гарантии на новую машину. Также есть риск, что установленная собственноручно система может давать сбои. Моржареттно рассказал о том, что сейчас снова стали востребованы механические противоугонные системы. Суть их сводится к тому, что на руль, педали или коробку передач устанавливаются замки. Можно оборудовать автомобиль и спутниковой системой, но это будут дополнительные расходы.

Автоэксперт отметил, что в России чаще всего угоняют машины семейства Lada. В автопарках такие модели встречаются чаще других, при этом страхуют их достаточно редко.

Напомним, что ранее Lada сообщила о минимальнае цене установку упрощенной версии Granta Classic'22. Это 658 300 рублей. Такие машины собраны по новому временному техническому регламенту. Они не оснащены системами антиблокировки и курсовой устойчивости. Также в них нет подушек безопасности и электроники, которая распределяет тормозные усилия.

#Общество#Юлия Кононенко#Новости
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