Российским автовладельцам рекомендуют не экономить на автостраховании

Если автовладелец оставляет машину в зоне видимости, то вероятность ее угона уменьшается. Парковаться надолго можно под камерой видеонаблюдения, под фонарем, а также на охраняемой стоянке. В случае сомнений, к штатной системе против угона можно добавить еще одну. Для этого нужно обратиться к уполномоченному дилеру. Эксперт не рекомендует ставить защитную систему самостоятельно. За это автовладельца могут лишить гарантии на новую машину. Также есть риск, что установленная собственноручно система может давать сбои. Моржареттно рассказал о том, что сейчас снова стали востребованы механические противоугонные системы. Суть их сводится к тому, что на руль, педали или коробку передач устанавливаются замки. Можно оборудовать автомобиль и спутниковой системой, но это будут дополнительные расходы.