Российским автовладельцам рекомендуют не экономить на автостраховании

Posted 4 июля 2022,, 12:34
Published 4 июля 2022,, 12:34
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как передают NEWS.ru, автомобили сейчас можно страховать в рассрочку. Страховщики в этом отношении готовы пойти навстречу клиенту. Специалист посоветовал водителям не оставлять свои авто в местах, где за ними невозможно следить. Лучше воспользоваться услугами специально оборудованных охраняемых стоянок.
Если автовладелец оставляет машину в зоне видимости, то вероятность ее угона уменьшается. Парковаться надолго можно под камерой видеонаблюдения, под фонарем, а также на охраняемой стоянке. В случае сомнений, к штатной системе против угона можно добавить еще одну. Для этого нужно обратиться к уполномоченному дилеру. Эксперт не рекомендует ставить защитную систему самостоятельно. За это автовладельца могут лишить гарантии на новую машину. Также есть риск, что установленная собственноручно система может давать сбои. Моржареттно рассказал о том, что сейчас снова стали востребованы механические противоугонные системы. Суть их сводится к тому, что на руль, педали или коробку передач устанавливаются замки. Можно оборудовать автомобиль и спутниковой системой, но это будут дополнительные расходы.
Автоэксперт отметил, что в России чаще всего угоняют машины семейства Lada. В автопарках такие модели встречаются чаще других, при этом страхуют их достаточно редко.
Напомним, что ранее Lada сообщила о минимальнае цене установку упрощенной версии Granta Classic'22. Это 658 300 рублей. Такие машины собраны по новому временному техническому регламенту. Они не оснащены системами антиблокировки и курсовой устойчивости. Также в них нет подушек безопасности и электроники, которая распределяет тормозные усилия.