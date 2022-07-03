Тюменские музеи подготовили для школьников нескучную программу на каникулы

Темой второго модуля станет «Кукольный театр», который всегда дарит детям радость, привлекает своей яркостью, красочностью, динамикой, воздействует на зрителей и таит в себе большие возможности.
Участники узнают историю создания театральных кукол, их виды, поучаствуют в театральных тренингах, увидят коллекцию кукол из фондов музея Словцова и совершат путешествие в музеи города на двухэтажном автобусе.
Ребята от 7 до 12 лет — именно на такой возраст рассчитана программа модуля — до 22 июля все вместе разработают сценарий кукольного спектакля, изготовят кукол и декорации, а в завершение устроят показ готового спектакля.
Дети будут заняты с 9:00 до 18:00. Организовано и питание от ресторации «Столица деревень». Стоимость путевки на одного ребенка — 13,2 тыс. рублей. Для многодетных семей — есть скидка.
Также в музее «Усадьба Колокольниковых» со 2 июля и до 24 сентября каждую субботу желающих приглашают на мастер-класс «Чайница-конфетница».
Занятия будут начинаться в 16:00. Здесь можно научиться самостоятельно декорировать деревянную форму для хранения чая и конфет в технике декупажа. Кроме того, сотрудники музея познакомят с традициями чаепития и основами чайного этикета, расскажут о судьбе одной из крупнейших тюменских купеческих династий, сколотившей капитал на чайной торговле.
Отметим, в Тюменской области сложилась эффективная система отдыха и оздоровления детей. Так, в этом году увеличилось количество детей школьного возраста, которые могут отдохнуть и поправить здоровье в организациях отдыха детей. Охват всеми видами летней занятости юных тюменцев по всей области составляет около 96%.