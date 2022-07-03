Тюменские музеи подготовили для школьников нескучную программу на каникулы

Занятия будут начинаться в 16:00. Здесь можно научиться самостоятельно декорировать деревянную форму для хранения чая и конфет в технике декупажа. Кроме того, сотрудники музея познакомят с традициями чаепития и основами чайного этикета, расскажут о судьбе одной из крупнейших тюменских купеческих династий, сколотившей капитал на чайной торговле.