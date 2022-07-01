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Тюменские ИТ-эксперты поделились опытом с выпускниками школы программирования

1 июля 13:07
Фото: Департамент информатизации Тюменской области
В школе программирования 29 июня состоялся выпускной. Трехмесячное обучение по нескольким направлениям завершили более 40 слушателей. На мероприятии начинающих «айтишников» поддержали опытные коллеги, сообщает департамент цифровизации Тюменской области.

Профессиональные программисты рассказали выпускникам, с чем они могут столкнуться на новом месте работы и какие условия предлагают тюменские работодатели?

Известно, что многие компании предпочитают взять на должность ИТ-специалиста человека без опыта и самостоятельно его обучить. Это связано с разными подходами к задачам в каждой организации и тем, что так сотрудник быстрее погружается в тему. Также работодатели отмечают важность разграничений ответственности сотрудников в разных направлениях программирования, например, front-end- и back-end-разработка.

Есть еще много нюансов, в том числе умение работать в команде. Об этом подробно начинающим специалистам рассказали представители компаний ООО «Анлим-Софт», ООО «Сан-Веб», ОАО «ТРИЦ» и компания «Эксперт». У каждого выпускника была возможность лично пообщаться с работодателем, узнать условия работы и пройти первое собеседование.

К слову, Тюменская Школа программирования существует уже пять лет. Ее работу отметил ранее глава области.

«Нашему региону, как и всей стране, очень нужны подготовленные ИТ-кадры. Поэтому обучение в Школе построено так, чтобы за 2-3 месяца из Школы выходили уже подготовленные к реалиям цифрового рынка ИТ-специалисты и программисты. Кроме того, в условиях санкций значение отечественных разработок в области информационных технологий стало стратегическим. Нам нужны свои процессоры, свой софт… Беспрецедентные меры поддержки оказываются отрасли на федеральном уровне»,пояснил Александр Моор.

В Тюменской области, в целях создания благоприятных условий для деятельности компаний в сфере информационных технологий, реализует целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии.

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