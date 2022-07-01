Тюменские ИТ-эксперты поделились опытом с выпускниками школы программирования

Профессиональные программисты рассказали выпускникам, с чем они могут столкнуться на новом месте работы и какие условия предлагают тюменские работодатели?
Известно, что многие компании предпочитают взять на должность ИТ-специалиста человека без опыта и самостоятельно его обучить. Это связано с разными подходами к задачам в каждой организации и тем, что так сотрудник быстрее погружается в тему. Также работодатели отмечают важность разграничений ответственности сотрудников в разных направлениях программирования, например, front-end- и back-end-разработка.
Есть еще много нюансов, в том числе умение работать в команде. Об этом подробно начинающим специалистам рассказали представители компаний ООО «Анлим-Софт», ООО «Сан-Веб», ОАО «ТРИЦ» и компания «Эксперт». У каждого выпускника была возможность лично пообщаться с работодателем, узнать условия работы и пройти первое собеседование.
К слову, Тюменская Школа программирования существует уже пять лет. Ее работу отметил ранее глава области.
«Нашему региону, как и всей стране, очень нужны подготовленные ИТ-кадры. Поэтому обучение в Школе построено так, чтобы за 2-3 месяца из Школы выходили уже подготовленные к реалиям цифрового рынка ИТ-специалисты и программисты. Кроме того, в условиях санкций значение отечественных разработок в области информационных технологий стало стратегическим. Нам нужны свои процессоры, свой софт… Беспрецедентные меры поддержки оказываются отрасли на федеральном уровне»,пояснил Александр Моор.
В Тюменской области, в целях создания благоприятных условий для деятельности компаний в сфере информационных технологий, реализует целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии.