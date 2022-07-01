Тюменские ИТ-эксперты поделились опытом с выпускниками школы программирования

«Нашему региону, как и всей стране, очень нужны подготовленные ИТ-кадры. Поэтому обучение в Школе построено так, чтобы за 2-3 месяца из Школы выходили уже подготовленные к реалиям цифрового рынка ИТ-специалисты и программисты. Кроме того, в условиях санкций значение отечественных разработок в области информационных технологий стало стратегическим. Нам нужны свои процессоры, свой софт… Беспрецедентные меры поддержки оказываются отрасли на федеральном уровне»,пояснил Александр Моор.