nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени после работ на водопроводе просел асфальт

29 июня 04:18
Фото: 1Mi
На качество дорожных работ и провалы в дорожном покрытии жалуются жители Тюмени. По словам горожан, проблемы появились после проведенных работ на водопроводе — у канализационных колодцев просел асфальт.
Сюжет
Тюмень

«Проводили воду по программе два года назад по улицам Комиссаржевской, Есенина, Ракетной. Через полгода около люков асфальт провалился, частично поменяли. Сейчас опять провалился. Вся улица в ямах, хотя ранее асфальт был как идеальный», пожаловался тюменец.

Об аналогичных проблемах сообщают и жители домов в районе улицы Революции, частного сектора на Червишевском тракте.

В тюменском Водоканале «Нашему городу» пояснили, что региональные особенности почв и высокий уровень грунтовых вод могут стать причиной просадки грунта вокруг колодца.

«Специалисты „Росводоканал Тюмень“ уже провели обследования просадки, выявили причины. Работы по устранению дефектов грунта будут проведены подрядной организацией в рамках исполнения гарантийных обязательств», отметили в Водоканале.

#Новости#Тюмень#Ямы#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25