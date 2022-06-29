В Тюмени после работ на водопроводе просел асфальт

«Проводили воду по программе два года назад по улицам Комиссаржевской, Есенина, Ракетной. Через полгода около люков асфальт провалился, частично поменяли. Сейчас опять провалился. Вся улица в ямах, хотя ранее асфальт был как идеальный», пожаловался тюменец.