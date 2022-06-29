В Тюмени после работ на водопроводе просел асфальт

«Проводили воду по программе два года назад по улицам Комиссаржевской, Есенина, Ракетной. Через полгода около люков асфальт провалился, частично поменяли. Сейчас опять провалился. Вся улица в ямах, хотя ранее асфальт был как идеальный», пожаловался тюменец.
Об аналогичных проблемах сообщают и жители домов в районе улицы Революции, частного сектора на Червишевском тракте.
В тюменском Водоканале «Нашему городу» пояснили, что региональные особенности почв и высокий уровень грунтовых вод могут стать причиной просадки грунта вокруг колодца.
«Специалисты „Росводоканал Тюмень“ уже провели обследования просадки, выявили причины. Работы по устранению дефектов грунта будут проведены подрядной организацией в рамках исполнения гарантийных обязательств», отметили в Водоканале.