В Тюменской области постепенно сокращается задолженность по заработной плате

«Просроченная задолженность, несвоевременная выплата заработной платы — это повод для негативного развития социальной обстановки. Мы этого допустить не можем. По предприятиям-должникам продолжим принимать все необходимые меры для взыскания средств для выплаты заработной платы. Нужно внимательно следить за появлением новых сообщений, чтобы не допустить увеличения просроченной зарплаты перед нашими земляками», — подчеркнул губернатор.