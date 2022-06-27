В тюменском дворе из-за благоустройства собираются снести деревья

Жители тюменского дома № 17 по улице Текстильщиков очень переживают за благоустройство своего двора. Этим летом здесь запланированы работы по преображению территории. В планах также есть и снос деревьев, расположенных во дворе, из-за чего жители опасаются, что у них возле дома совсем не останется зеленых насаждений.

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