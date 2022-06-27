В тюменском дворе из-за благоустройства собираются снести деревья

В администрации Тюмени подтвердили «Нашему городу», что в 2022 году во дворе дома № 17 действительно пройдут работы по благоустройству. А ранее там проходило обследование зеленых насаждений, в ходе которого были выявлены и аварийные.
«Пока результатов нет и разрешение на вырубку не выдавалось», отметили в ведомстве.
В администрации также добавили, что проект обсуждается с жителями.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени собираются снести деревья в рамках продолжения возведения развязки на пересечении улиц Дружбы и Мельникайте. Там хотят вырубить 81 зеленое насаждение, в том числе ивы и осины, а также кустарники.