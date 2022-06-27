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В тюменском дворе из-за благоустройства собираются снести деревья

27 июня 09:11
Фото: 1Mi
Жители тюменского дома № 17 по улице Текстильщиков очень переживают за благоустройство своего двора. Этим летом здесь запланированы работы по преображению территории. В планах также есть и снос деревьев, расположенных во дворе, из-за чего жители опасаются, что у них возле дома совсем не останется зеленых насаждений.
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Тюмень

В администрации Тюмени подтвердили «Нашему городу», что в 2022 году во дворе дома № 17 действительно пройдут работы по благоустройству. А ранее там проходило обследование зеленых насаждений, в ходе которого были выявлены и аварийные.

«Пока результатов нет и разрешение на вырубку не выдавалось», отметили в ведомстве.

В администрации также добавили, что проект обсуждается с жителями.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени собираются снести деревья в рамках продолжения возведения развязки на пересечении улиц Дружбы и Мельникайте. Там хотят вырубить 81 зеленое насаждение, в том числе ивы и осины, а также кустарники.

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#Новости#Тюмень#Благоустройство#Деревья#Юлия Николаева#Город
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