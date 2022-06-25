nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жительница Тюмени похитила 4-летнюю девочку

25 июня 06:12
Фото: СУ СК России по Тюменской области
4-летнюю девочку похитила накануне вечером в Тюмени 38-летняя жительница областной столицы. Женщина предложила проводить малышку до дома, но привела ее в итоге в свою квартиру. Там она держала девочку до приезда сотрудников правоохранительных органов.
Сюжет
Дети

Похитительницу обнаружили быстро благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, сообщили nashgorod.ru в СУ СК России по Тюменской области.

В настоящее время расследование дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего ЧП. По данному факту заведено уголовное дело по статье 126 УК РФ «Похищение малолетнего». Наказание предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последние 30 дней пропали трое детей — 16, 14 и 12 лет. Большую часть из них нашли в первые же сутки. На поиски 16-летней тюменки потребовалось около двух недель.

#Новости#Дети#Похищение#Валентина Бурнашева#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25