Жительница Тюмени похитила 4-летнюю девочку

Похитительницу обнаружили быстро благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, сообщили nashgorod.ru в СУ СК России по Тюменской области.
В настоящее время расследование дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего ЧП. По данному факту заведено уголовное дело по статье 126 УК РФ «Похищение малолетнего». Наказание предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последние 30 дней пропали трое детей — 16, 14 и 12 лет. Большую часть из них нашли в первые же сутки. На поиски 16-летней тюменки потребовалось около двух недель.