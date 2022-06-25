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В Тюмени неизвестные обстреляли собаку из ружья

25 июня 11:02
Фото: 1Mi
В Тюмени хулиганы обстреляли из ружья собаку. Инцидент произошел накануне вечером, в 20:30, на улице Хусаинова. Раненое животное с травмированной челюстью заметили неравнодушные жители областной столицы. Горожане оперативно доставили собаку в ветеринарную клинику.
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Тюмень

«Нижняя челюсть просто висела на коже, язык тоже, вся в крови, зрелище не для слабонервных. Также дыра в области шеи. Челюсть собирали по кусочкам в ветеринарной клинике, половину языка пришлось отрезать. Собака похожа на домашнюю, свежий след от ошейника имеется», написала Катя М в сообществе VK ЧС Тюмень.

Тюменцы просят очевидцев происшествия сообщить о живодерах — горожане не намерены оставить хулиганов без наказания.

Между тем, в комментариях под опубликованным постом подписчики группы утверждают, что собака покусала ребенка. Расправиться с животным решил разгневанный отец.

«Эта собака ребенка покусала. Хотели убить, но она сбежала», написал Ден Н.

Ранее «Наш Город» писал, что в Бердюжском районе с хозяина алабая, покусавшего ребенка и женщину, взыскали 80 тысяч рублей.

#Новости#Тюмень#Хулиганство#Валентина Бурнашева#Общество
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