В Тюмени неизвестные обстреляли собаку из ружья

«Нижняя челюсть просто висела на коже, язык тоже, вся в крови, зрелище не для слабонервных. Также дыра в области шеи. Челюсть собирали по кусочкам в ветеринарной клинике, половину языка пришлось отрезать. Собака похожа на домашнюю, свежий след от ошейника имеется», написала Катя М в сообществе VK ЧС Тюмень.