В Тюмени неизвестные обстреляли собаку из ружья

«Нижняя челюсть просто висела на коже, язык тоже, вся в крови, зрелище не для слабонервных. Также дыра в области шеи. Челюсть собирали по кусочкам в ветеринарной клинике, половину языка пришлось отрезать. Собака похожа на домашнюю, свежий след от ошейника имеется», написала Катя М в сообществе VK ЧС Тюмень.
Тюменцы просят очевидцев происшествия сообщить о живодерах — горожане не намерены оставить хулиганов без наказания.
Между тем, в комментариях под опубликованным постом подписчики группы утверждают, что собака покусала ребенка. Расправиться с животным решил разгневанный отец.
«Эта собака ребенка покусала. Хотели убить, но она сбежала», написал Ден Н.
Ранее «Наш Город» писал, что в Бердюжском районе с хозяина алабая, покусавшего ребенка и женщину, взыскали 80 тысяч рублей.