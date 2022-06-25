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Программу развития городской среды до 2030 года представили в Тобольске

25 июня 07:41
Фото: Информационный центр Правительства ТО
Новые зрительные залы, площадки для массовых мероприятий, зеленые зоны, скверы, появятся в Тобольске к 2030 году. Также будут отреставрированы памятники и фасады зданий, благоустроены дворы и детские площадки, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

Все эти задачи включены в разработанную программу развития города, в обсуждении которой приняли участие свыше 11 тысяч жителей Тобольска.

Презентация программы при участии губернатора Тюменской области состоялась сегодня.

Стратегия развития Тобольска на ближайшие восемь лет разработана совместно правительством региона, мэрией и компанией СИБУР.

В рамках программы будут определены и реализованы ключевые мероприятия социокультурного развития Тобольска. Приоритетные направления это благоустройство и озеленения города, развитие общественных пространств, реставрация памятников и создание условий для повышения туристической привлекательности.

Реализовать программу планируется на принципах софинансирования: средства будут выделены из областного и муниципального бюджетов. Часть расходов возьмет на себя СИБУР.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 2024 году в районе улицы Мельникайте планируют обустроить аллею «Бессмертного полка». Жителей областной столицы приглашают принять участие в обсуждении проекта в период с 4 по 15 июля.

#Новости#Благоустройство#Тобольск#Валентина Бурнашева#Общество
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