Программу развития городской среды до 2030 года представили в Тобольске

Все эти задачи включены в разработанную программу развития города, в обсуждении которой приняли участие свыше 11 тысяч жителей Тобольска.
Презентация программы при участии губернатора Тюменской области состоялась сегодня.
Стратегия развития Тобольска на ближайшие восемь лет разработана совместно правительством региона, мэрией и компанией СИБУР.
В рамках программы будут определены и реализованы ключевые мероприятия социокультурного развития Тобольска. Приоритетные направления это благоустройство и озеленения города, развитие общественных пространств, реставрация памятников и создание условий для повышения туристической привлекательности.
Реализовать программу планируется на принципах софинансирования: средства будут выделены из областного и муниципального бюджетов. Часть расходов возьмет на себя СИБУР.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 2024 году в районе улицы Мельникайте планируют обустроить аллею «Бессмертного полка». Жителей областной столицы приглашают принять участие в обсуждении проекта в период с 4 по 15 июля.