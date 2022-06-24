Тюменская компания готовится расширять возможности по производству деталей

В Тюменской области ООО «РАСАВИТ» производит около 150 наименований строительных товаров, сообщает региональный ГУС. Организация развивается уже более 20 лет из них 10 лет занимается импортозамещением.

На данный момент производители ищут новые возможности для расширения ассортимента. На себя они готовы взять разработку чертежей изделий. «Для строительного рынка производит поддоны, фиксаторы арматуры, заглушки, ответвительные коробки, изоляционные колпачки, уголки и бирки. Предприятие занимается импортозамещением уже около 10 лет. Часть продукции начали изготавливать для заказчиков взамен аналогов из Китая, Турции и Польши»,отмечают в ведомстве. Сейчас заказчики стали больше закупать детали фурнитуры для мебели и элементы крепления. Материалы по теме В Тюменской области резко подешевела фанера. Предприятия переориентируют производство